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РИА Новости

В России рассказали о разработке нескольких гиперзвуковых проектов

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Запуск ракеты комплекса "Авангард" с гиперзвуковым боевым блоком
Запуск ракеты комплекса "Авангард" с гиперзвуковым боевым блоком.
Источник изображения: © РИА Новости / Министерство обороны Российской Федерации

МОСКВА, 14 февраля/ Радио Sputnik. На сегодняшний день в России разрабатывается ряд гиперзвуковых проектов, сообщил генеральный директор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) Борис Обносов, передает РИА Новости.

"Одним из перспективных направлений для нас является гиперзвук. Мы объединяем усилия ВПК "НПО машиностроения", ЦАГИ, ЦИАМ, академических институтов и многих организаций. Эта тема объединяет несколько десятков проектов", – отметил Обносов.

По словам гендиректора КТРВ, усилия разработчиков должны быть сконцентрированы, чтобы тема не растаскивалась по "разным углам".

"И хотя на сегодня задачи создавать межведомственный центр по развитию гиперзвука не стоит, думаю, она будет поставлена в ближайшее время. А то, что уже сделано по этой теме, мы будем представлять на ближайших закрытых выставках", – заключил Обносов.

Президент России Владимир Путин в 2018 году в послании Федеральному Собранию презентовал гиперзвуковое оружие – комплексы "Авангард" и "Кинжал". Позднее появилась информация о разработке гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон".

Ранее радио Sputnik сообщило, что перспективную торпеду и авиабомбу успешно протестировали в России.

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Страны
Россия
Продукция
Авангард РК
Циркон-С 3М22
Компании
Корпорация ТРВ
НПО машиностроения
ЦАГИ
ЦИАМ им. Баранова
Персоны
Обносов Борис
Путин Владимир
Проекты
ГЗЛА
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