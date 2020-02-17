"Такая машина нужна". Эксперт назвал главное преимущество Ил-114-300

В России начали сборку первого серийного Ил-114-300. В эфире радио Sputnik эксперт в области авиации Дмитрий Дрозденко рассказал, почему самолет необходим отечественной авиации.

В Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) сообщили о начале сборки фюзеляжа первого серийно производимого самолета Ил-114-300, передает РИА Новости.

"РСК "МиГ" на производственной площадке авиазавода "Сокол" приступило к изготовлению отсеков фюзеляжа первого самолета Ил-114-300, производимого по серийным технологиям. Самолет создается в рамках промышленной кооперации на предприятиях ОАК", – говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что на "Соколе" построят семь отсеков фюзеляжа, которые затем передадут для окончательной сборки. В кооперации по изготовлению агрегатов участвуют также серийные заводы "ВАСО" в Воронеже и "Авиастар-СП" в Ульяновске. Финальная сборка будет проходить на производственных площадях РСК "МиГ" – на Луховицком авиационном заводе имени П. А. Воронина.

По словам генерального директора корпорации "МиГ" Ильи Тарасенко, в подготовку производства для исполнения программы Ил-114 в 2019 году было инвестировано более 400 миллионов рублей.

Проект гражданского самолета Ил-114-300 разработан и будет полностью запущен с использованием новейших цифровых технологий. Это позволит работать по бесчертежной системе – в едином информационном пространстве.

Пассажирский самолет Ил-114-300 предназначен для местных воздушных линий. Он рассчитан на 60 пассажиров, экипаж состоит из командира и второго пилота.

На самолете устанавливается цифровой пилотажно-навигационный комплекс, обеспечивающий взлет и посадку в метеоусловиях категории II ИКАО. Вся информация отображается на пяти цветных жидкокристаллических дисплеях.

Производство таких самолетов планируется поставить на поток в 2021 году. Первые опытные образцы изготовят путем доработки и модернизации построенных еще в СССР Ил-114, а серийные самолеты будут строить с нуля.

В эфире радио Sputnik заместитель главного редактора журнала "Арсенал отечества", эксперт в области авиации Дмитрий Дрозденко рассказал, почему самолет необходим.