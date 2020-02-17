Без США никуда. Лидер Литвы рассказал о помощи НАТО в борьбе с Россией

МОСКВА, 15 февраля/ Радио Sputnik. США и другие государства-участники НАТО помогают Литве "сдерживать" Россию, заявил президент балтийской республики Гитанас Науседа в рамках выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает Sputnik Литва со ссылкой на администрацию главы государства.

По словам Науседы, без поддержки Вашингтона никакое "эффективное сдерживание" невозможно.

"Без поддержки США и других союзников по НАТО мы не смогли бы эффективно сдерживать "российскую угрозу". Наше географическое положение и геополитическое положение требуют от нас максимально эффективного использования наших ресурсов", — подчеркнул Науседа.

Литовский лидер добавил, что считает необходимыми такие меры, как регулярные учения по подготовке сил Североатлантического альянса на территории страны и участие в совместных с армией Литвы маневрах контингента НАТО.

Слова о "российской угрозе" периодически звучат от западных политиков, чаще всего от лидеров балтийских республик и Польши. Официальная Москва не раз подчеркивала, что Россия не намерена нападать на страны НАТО и другие государства.

По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, в Североатлантическом альянсе осознают этот факт, но продолжают пользоваться поводом для размещения большего числа техники и батальонов у границ России.

Ранее радио Sputnik сообщило, что администрация Дональда Трампа раскрыла, сколько потратит на "противодействие" РФ в следующем году.