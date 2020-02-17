Без США никуда. Лидер Литвы рассказал о помощи НАТО в борьбе с Россией

МОСКВА, 15 февраля/ Радио Sputnik. США и другие государства-участники НАТО помогают Литве "сдерживать" Россию, заявил президент балтийской республики Гитанас Науседа в рамках выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает Sputnik Литва со ссылкой на администрацию главы государства.
По словам Науседы, без поддержки Вашингтона никакое "эффективное сдерживание" невозможно.
Литовский лидер добавил, что считает необходимыми такие меры, как регулярные учения по подготовке сил Североатлантического альянса на территории страны и участие в совместных с армией Литвы маневрах контингента НАТО.
Слова о "российской угрозе" периодически звучат от западных политиков, чаще всего от лидеров балтийских республик и Польши. Официальная Москва не раз подчеркивала, что Россия не намерена нападать на страны НАТО и другие государства.
По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, в Североатлантическом альянсе осознают этот факт, но продолжают пользоваться поводом для размещения большего числа техники и батальонов у границ России.
Ранее радио Sputnik сообщило, что администрация Дональда Трампа раскрыла, сколько потратит на "противодействие" РФ в следующем году.