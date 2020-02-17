"Кто кому угроза". Китай жестко раскритиковал США

Член Госсовета Китая, министр иностранных дел Китая Ван И во время встречи с резидентом РФ Владимиром Путиным в Сочи. 13 мая 2019.

МОСКВА, 15 февраля/ Радио Sputnik. Китай не представляет угрозу США, в то время как Вашингтон непрерывно оказывает давление на Пекин, заявил министр иностранных дел КНР Китая Ван И в интервью агентству Reuters.

По его словам, Китай готово всецело следовать "пяти принципам мирного сосуществования" с США, а также устанавливать и развивать долгосрочные и стабильные отношения.

"Но США, наоборот, непрерывно оказывают на Китай давление, по любому случаю критикуют и пытаются очернить Китай. Кто кому представляет угрозу, понятно с первого взгляда", – приводит слова Ван И РИА Новости.

В качестве примера он привел тот факт, что Всекитайское собрание народных представителей никогда не принимало законопроектов, которые могли бы касаться внутренней политики или дел США, однако Вашингтон одобрил серию таких документов.

Кроме того, военные корабли и самолеты Китая никогда не направлялись к акватории и воздушному пространству США, в то время как те постоянно совершают такие маневры.

Ван И подчеркнул, что американцы "делают все возможное, чтобы оказать давление на китайские компании, вводят в их отношении так называемые односторонние санкции и прибегают к экстерриториальной юрисдикции, ограничивающая права Китая на развитие".

Ранее радио Sputnik сообщило, что Пекин обвинил Вашингтон в создании паники из-за коронавируса.