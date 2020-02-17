"Глобальный размах". США устроили учения с участием B-52 в Африке

МОСКВА, 16 февраля/ Радио Sputnik. США провели учения стратегических бомбардировщиков B-52 в Восточной Африке, об этом сообщает Африканское командование ВС Соединенных Штатов.

"Тренировочная миссия B-52 прошла в Восточной Африке в сотрудничестве с нашими партнерами. Эта тренировочная миссия дальнего радиуса действия показывает глобальный размах и гибкость сил США", – говорится в записи командования на странице в Twitter.

В ведомстве уточнили, что организованные учения также "отражают нашу универсальность и постоянную приверженность нашим партнерам".

Ранее радио Sputnik сообщило, что США перебросили бомбардировщики B-52 ближе к границе с Ираном.