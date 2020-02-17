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РИА Новости

"Глобальный размах". США устроили учения с участием B-52 в Африке

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Стратегический бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress ВВС США
Стратегический бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress ВВС США.
Источник изображения: CC BY 2.0 / Ronnie Macdonald / Boeing B-52H Stratofortress 7

МОСКВА, 16 февраля/ Радио Sputnik. США провели учения стратегических бомбардировщиков B-52 в Восточной Африке, об этом сообщает Африканское командование ВС Соединенных Штатов.

"Тренировочная миссия B-52 прошла в Восточной Африке в сотрудничестве с нашими партнерами. Эта тренировочная миссия дальнего радиуса действия показывает глобальный размах и гибкость сил США", – говорится в записи командования на странице в Twitter.

В ведомстве уточнили, что организованные учения также "отражают нашу универсальность и постоянную приверженность нашим партнерам".

Ранее радио Sputnik сообщило, что США перебросили бомбардировщики B-52 ближе к границе с Ираном.

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Страны
Иран
Россия
США
Продукция
B-52
Проекты
Военные учения
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