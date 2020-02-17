Отныне не Россия. Американский сенатор назвал новую угрозу для Запада

Флаги с символикой Евросоюза в Брюсселе.

МОСКВА, 16 февраля/ Радио Sputnik. Глава комитета по разведке Палаты представителей США Адам Шифф высказал мнение, что в долгосрочном плане Китай представляет для Запада большую угрозу, чем Россия, передает РИА Новости.

Он, однако, не забыл упомянуть, что в данный момент угроза исходит от РФ.

"Конечно, одна из основных угроз исходит от России – ее вмешательство в демократические процессы", – сказал Шифф на пресс-конференции в Мюнхене.

РФ неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Об отсутствии фактов, подтверждающих "российское вмешательство", говорил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Но такая же угроза, а в долгосрочном плане, я думаю, даже большая угроза – Китай, его использование технологий и экономической мощи", – добавил глава американского комитета.

Ранее радио Sputnik сообщило, что Макрон заявил о важности диалога Европы с РФ.