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РИА Новости

Отныне не Россия. Американский сенатор назвал новую угрозу для Запада

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Флаги с символикой Евросоюза в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза в Брюсселе.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Витвицкий

МОСКВА, 16 февраля/ Радио Sputnik. Глава комитета по разведке Палаты представителей США Адам Шифф высказал мнение, что в долгосрочном плане Китай представляет для Запада большую угрозу, чем Россия, передает РИА Новости.

Он, однако, не забыл упомянуть, что в данный момент угроза исходит от РФ.

"Конечно, одна из основных угроз исходит от России – ее вмешательство в демократические процессы", – сказал Шифф на пресс-конференции в Мюнхене.

РФ неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Об отсутствии фактов, подтверждающих "российское вмешательство", говорил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Но такая же угроза, а в долгосрочном плане, я думаю, даже большая угроза – Китай, его использование технологий и экономической мощи", – добавил глава американского комитета.

Ранее радио Sputnik сообщило, что Макрон заявил о важности диалога Европы с РФ.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Персоны
Лавров Сергей
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