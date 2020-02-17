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Деловая газета "Взгляд"

Эксперт назвал основные направления подготовки США к войне с крупным противником

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Источник изображения: Ahn Young-joon/AP/ ТАСС

«Такого оборонного бюджета в США не было в условно мирные годы, только в годы холодной войны. Радикально увеличивается объем средств, выделяемых на военные разработки», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Вадим Козюлин. Так он прокомментировал сообщения западных СМИ о том, что США сосредоточены на подготовке к полномасштабной войне с крупным противником.

"Дональд Трамп делает ставку именно на лидерство в военно-технической сфере, расходы только на военные разработки перевалили за 100 млрд долларов", – отметил военный эксперт, директор проекта по новым технологиям и международной безопасности ПИР-центра Вадим Козюлин. Всего же военные расходы США составили за прошлый год 685 млрд долларов, указал собеседник.

Сообщения о планах и действиях Пентагона действительно подтверждают ставку американцев на противостояние сильному и высокотехнологичному противнику, полагает эксперт.

Соединенные Штаты решили пересмотреть численность своего контингента в Африке, сообщил в конце прошедшей недели французский телеканал France24 со ссылкой на решение Пентагона. Американское оборонное ведомство заменит около 800 солдат и офицеров армии США на инструкторов, призванных вести подготовку местных военных. Эксперты France24 делают вывод, что африканское направление стало второстепенным для администрации Дональда Трампа, поскольку ставка делается на подготовку будущей войны или крупномасштабного военного сдерживания России и Китая.

"Сообщения о выводе американских военных из Африки следует считать преувеличением", – заметил Козюлин, напомнив, что Вашингтон анонсировал сворачивание военного присутствия в Афганистане и Сирии. Эксперт предположил, что переброска бойцов Африканского командования США (Africom) – это "часть подготовки к крупнейшим за последние четверть века учениям США и НАТО в Восточной Европе и Прибалтике – "Защитник Европы – 2020".

Но вывод о том, что США нацелены на противостояние с высокотехнологичным противником эксперт считает верным. "Сегодняшняя стратегия Соединенных Штатов подразумевает ставку на оружие будущего. "Железа" – традиционных вооружений у них достаточно. Эти вооружения быстро устаревают, их модернизация требует серьезных расходов, тяжелых для бюджета США. Но показательно, что Пентагон одновременно делает ставку на развитие высоких технологий", – указал Козюлин. В частности, на минувшей неделе глава стратегического командования США Чарльз Ричард сообщил, что нынешний год становится ключевым для разработки американского гиперзвукового оружия. Добавим, что ранее Белый дом предложил Конгрессу выделить в бюджете на 2021 финансовый год 3,2 млрд долларов на разработку гиперзвукового оружия.

"Также упомяну такие направление, как сетецентрическая война, как стратегия призрачного флота (взаимодействие флота с беспилотными летательными аппаратами, объединенными в информационную сеть). Это и разработка лазеров с мощностью, достаточной для того, чтобы сбивать не только дроны и низколетящие воздушные суда, но и бороться с баллистическими и, возможно, гиперзвуковыми ракетами", – указал Козюлин. Он также напомнил, что новая стратегия развития флота США предусматривает серьезное место для концепции беспилотных автономных кораблей. "Образец – корабль Sea Hunter ("Морской охотник") уже хорошо показал себя", – напомнил Козюлин.

"Мы наблюдаем стремление США укрепить свое лидерство, свое доминирование на земле и в космосе. На это Соединенные Штаты делают свою ставку в соответствии с Third Offset Strategy – Третьей компенсационной стратегией сдерживания", – подчеркнул Козюлин. Эта стратегия, которая была представлена еще 2014 году Чаком Хейгелом, главой Пентагона при Обаме, подразумевает получение военного преимущества над Россией и Китаем при помощи новых технологий обычного (неядерного) характера.

Отвечать на сигналы, поступающие из Вашингтона, следует асимметрично, что Россия и делает, отметил эксперт. "Можно упомянуть разработку гиперзвуковых вооружений", – сказал Козюлин.

В декабре 2018 года Владимир Путин отметил, что стратегический баланс вооруженных сил с США, несмотря на неравные бюджеты, удастся сохранить благодаря новым образцам вооружений.


Михаил Мошкин

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