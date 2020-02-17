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РИА Новости

В МИД Польши настаивают на "опасности" России для Евросоюза

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Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович
Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович.
Источник изображения: © AP Photo / Markus Schreiber

МОСКВА, 16 февраля/ Радио Sputnik. Глава МИД Польши Яцек Чапутович на конференции по безопасности в Мюнхене назвал Россию угрозой Евросоюзу, от которой необходимо защищаться.

"Когда вы смотрите на Восток, это пространство организовано одним игроком – Россией. Поэтому мы говорим, скорее, здесь о защите, потому что со стороны России исходит угроза Европейскому союзу и ряду стран-членов ЕС – странам Прибалтики, Эстонии, Польше, Румынии. Потому что Россия доказала, что она использует силу, чтобы преследовать свои национальные интересы", – сказал Чапутович, его слова приводит РИА Новости.

Заявления о "российской угрозе" периодически звучат из уст западных политиков, чаще всего из прибалтийских стран и Польши.

В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО.

По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, в НАТО прекрасно знают об отсутствии у Москвы планов нападать на кого-либо, но просто пользуются поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ.

Ранее радио Sputnik сообщило, что в Варшаве объявили о планах на встречу главы МИД России и Польши.

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Страны
Польша
Россия
Румыния
Эстония
Персоны
Лавров Сергей
Проекты
NATO
Евросоюз
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