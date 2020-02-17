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Интерфакс-АВН

Глава МИД Катара заявил о тупике в переговорах с Саудовской Аравией о нормализации отношений

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Вид на Эр-Рияд, Саудовская Аравия. Архивное фото
Вид на Эр-Рияд, Саудовская Аравия. Архивное фото.
Источник изображения: © AFP 2017 / Hassan Ammar

Дубай. 16 февраля. ИНТЕРФАКС - Переговоры Катара с Саудовской Аравией с целью урегулировать политический кризис между странами закончились неудачей, сообщает в воскресенье ливанское издание "Дейли стар" со ссылкой на главу МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман аль-Тани.

"Уже почти три года, как начался этот кризис. Мы не виновники этого кризиса, мы открыто и ясно показываем, что мы открыты по отношению к любому искреннему намерению урегулировать эту проблему", - сказал он накануне "на полях" мюнхенской конференции по безопасности.

"Мы демонстрировали это, когда в прошлом ноябре было начало (переговоров с Эр-Риядом - ИФ). К сожалению, эти усилия не принесли плодов, и (процесс - ИФ) был приостановлен в начале января", - отметил он.

Межарабская газета "Аш-Шарк аль-Аусат" сообщала, что Эр-Рияд ранее отказался от переговоров, поскольку по мнению саудовской стороны, переговорщики от Катара не демонстрировали серьезность намерений и затягивали переговоры.

В июне 2017 года Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ, Египет и Йемен прервали дипломатические отношения с Катаром и ввели против него блокаду.

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Страны
Бахрейн
Египет
Йемен
Катар
Ливан
ОАЭ
Саудовская Аравия
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