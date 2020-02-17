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Известия.ru

«Союз МС-16» пробудет на орбите вместе с экипажем 200 дней

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Роскосмос

Российский космический корабль «Союз МС-16» пробудет на орбите 200 дней, рассказал космонавт Николай Тихонов.

Корабль должен отправиться на Международную космическую станцию (МКС) 9 апреля, рассказал Тихонов «Интерфаксу» в воскресенье, 16 февраля. Там космонавтам предстоит работа с биопринтером, а также выход в открытый космос.

В состав экипажа, помимо Тихонова, вошли россиянин Андрей Бабкин и астронавт НАСА Крис Кэссиди. Отмечается, что на сегодняшний день это последний полет, на котором НАСА выкупило места для доставки американских астронавтов на МКС.

14 февраля глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что соглашение на выделение мест для астронавтов NASA на кораблях «Союз-МС» для полетов к МКС готово к подписанию, которое запланировано на апрель текущего года.

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