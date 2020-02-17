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Ядерное разоружение: Китай уходит в отказ

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Источник изображения: warspot.ru

Китай не собирается участвовать в ядерном разоружении, но ждёт этого от США. Вчера, 15 февраля, портал janes.com сообщил о том, что глава МИД Китая Гэн Шуан озвучил официальную позицию КНР относительно потенциального участия в новом договоре СНВ.

«Стоит отметить, что США, которые располагают самым большим арсеналом самых современных ядерных вооружений, должны искренне выполнить свою особую ответственность в области ядерного разоружения, ответить на призыв России продлить новый договор СНВ и проводить дальнейшее сокращение огромного ядерного арсенала, создавая тем самым условия для других государств, обладающих ядерным оружием, присоединиться к многосторонним переговорам по ядерному разоружению», — рассказал Гэн Шуан.

Ядерные боеголовки в мире

Источник изображения: sipri.org

Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, он же СНВ-3, был подписан в 2010 году. Его срок действия истекает в феврале 2021 года. Документ, на данный момент, является единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Ранее США и Россия, обменявшись взаимными обвинениями, расторгли договор РСМД. В рамках обсуждения нового договора СНВ, в США настаивают на участии в договорённостях Китая.

Полную информацию о своём ядерном потенциале раскрывают только США и Великобритания. Франция подаёт информацию частично, Россия раскрывает данные только для США в рамках договора СНВ-III. Данные о ядерном потенциале других стран являются приблизительными. Так, по данным SIPRI, в январе 2019 года в мире насчитывалось 13 865 ядерных боеголовок. При этом 3750 ядерных боезарядов находятся в оперативном развёртывании, а ещё 2000 — в состоянии повышенной боевой готовности.

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РСМД
СНВ-1
СНВ-3
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1 комментарий
№1
17.02.2020 13:49
Цитата, q
официальную позицию КНР... продлить новый договор СНВ и проводить дальнейшее сокращение огромного ядерного арсенала,
Но мы тоже не можем бесконечно мириться с положением, когда:
Цитата, q
Данные о ядерном потенциале других стран являются приблизительными
Мы так досокращаемся ниже этих "приблизительных" уровней других ядерных стран.
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