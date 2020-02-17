Ядерное разоружение: Китай уходит в отказ

Китай не собирается участвовать в ядерном разоружении, но ждёт этого от США. Вчера, 15 февраля, портал janes.com сообщил о том, что глава МИД Китая Гэн Шуан озвучил официальную позицию КНР относительно потенциального участия в новом договоре СНВ.

«Стоит отметить, что США, которые располагают самым большим арсеналом самых современных ядерных вооружений, должны искренне выполнить свою особую ответственность в области ядерного разоружения, ответить на призыв России продлить новый договор СНВ и проводить дальнейшее сокращение огромного ядерного арсенала, создавая тем самым условия для других государств, обладающих ядерным оружием, присоединиться к многосторонним переговорам по ядерному разоружению», — рассказал Гэн Шуан.

Ядерные боеголовки в мире Источник изображения: sipri.org

Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, он же СНВ-3, был подписан в 2010 году. Его срок действия истекает в феврале 2021 года. Документ, на данный момент, является единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Ранее США и Россия, обменявшись взаимными обвинениями, расторгли договор РСМД. В рамках обсуждения нового договора СНВ, в США настаивают на участии в договорённостях Китая.

Полную информацию о своём ядерном потенциале раскрывают только США и Великобритания. Франция подаёт информацию частично, Россия раскрывает данные только для США в рамках договора СНВ-III. Данные о ядерном потенциале других стран являются приблизительными. Так, по данным SIPRI, в январе 2019 года в мире насчитывалось 13 865 ядерных боеголовок. При этом 3750 ядерных боезарядов находятся в оперативном развёртывании, а ещё 2000 — в состоянии повышенной боевой готовности.