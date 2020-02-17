Хуситы сбили саудовский самолёт Tornado модификацией советской ракеты: представлены кадры

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В сети появилось видео, которое подтверждает информацию о том, что истребитель-бомбардировщик ВВС Саудовской Аравии Tornado был сбит ракетой. Речь идёт о потере саудитами своего военного самолёта над приграничной йеменской провинцией Аль-Джауф. В момент удара по самолёту он выполнял операцию по бомбардировке позиций вооружённой группировки «Ансар Аллах», известной как «хуситы».

Ранее Эр-Рияд подтвердил потерю «Торнадо» в небе над Йеменом, однако о причинах падения самолёта не сообщал.

Информационный ресурс Al-Masirah публикует видео в инфракрасном диапазоне, сообщая, что на кадрах запечатлено попадание ракеты класса «земля-воздух» по истребителю-бомбардировщику саудовских ВВС.

В арабоязычных блогах отмечено, что удар по самолёту наносился с использованием передвижного ЗРК, который хуситы устанавливают в пикапах. Напоминается, что в арсенале хуситов некоторое время назад появились модификация советской ракеты Р-27.

Изначально это ракеты класса «воздух-воздух». Однако, если верить сообщениям, хуситы, взяв под свой контроль склады с боеприпасами на военных аэродромах Йемена, впоследствии доработали Р-27 для использования в качестве зенитных ракет. Так, доработанная ракета Р-27 хуситам в 2018 году позволила сбить самолёт F-15 саудовских военно-воздушных сил.

В западных СМИ предполагается, что хуситы могли получить и несколько комплексов «Сайяд-2», произведённых в Иране. «Сайяд-2» - фактически это ближневосточная модификация советского ЗРК С-75 «Двина». Аналоги «Двины» производились в Китае и Исламской Республике Иран. Отмечается, что удар мог наноситься и с помощью этой модификации советской ракеты.

Видео удара по самолёту Tornado: