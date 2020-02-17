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Военное обозрение

Протурецкие группировки ударили по сирийской армии под Алеппо

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Источник изображения: topwar.ru

Отряды вооруженной сирийской оппозиции, выступающие на стороне Турции, в воскресенье начали наступление на позиции правительственных сил в идлибской зоне деэскалации. Об этом сообщает телеканал Sky News Arabia.

Согласно опубликованным данным, наступление протурецких группировок идет на западе сирийской провинции Алеппо, наступление поддерживается турецкой артиллерией. Кроме того, имеются сведения, что в атаке принимают участие боевики из запрещенной в России террористической группировки "Джебхат ан-Нусра".

Также, как сообщает телеканал, турецкие силы нанесли ракетный удар по позициям сирийской армии в северной части провинции Алеппо.

На данный момент о результате атаки боевиков и последствиях ракетного удара турок ничего не сообщается.

Ранее сообщалось, что Турция перебросила на территорию провинции Идлиб значительные силы, в том числе бронетехнику и полевую артиллерию, часть которых была передана боевикам из группировок, поддерживающих Турцию.

Напомним, что накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил немедленным военным ответом Дамаску в случае, если правительственные силы не отойдут на позиции, которые занимали в 2018 году и не вернут освобожденные территории под контроль боевиков.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Турция
Персоны
Эрдоган Реджеп
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