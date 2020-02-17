Войти
Военное обозрение

Киев готов предложить ЛДНР совместный контроль над границей с Россией

798
0
-1

Источник изображения: samooborona.kh.ua

Украина готова к контролю и патрулированию российско-украинской границы на Донбассе совместными патрулями. По словам министра иностранных дел Вадима Пристайко, в Киеве согласны на вхождение в патрули представителей ОБСЕ и неподконтрольных Киеву территорий. Об этом сообщают украинские СМИ.

Киев согласен контролировать российскую границу с помощью совместных патрулей, в которые, кроме украинских пограничников войдут представители непризнанных республик Донбасса и ОБСЕ. Такая возможность, по словам Пристайко, обсуждалась с самого начала минского переговорного процесса.

Данное предложение для Украины является чувствительным, поскольку речь идет об участии в патрулях силовиков из самопровозглашенных республик Донбасса. Мы решаем, как сделать так, учитывая опыт, например, Хорватии — как выйти на решение, чтобы в первую очередь обеспечить безопасность на этой территории. Возможно, к тому времени, чтобы провести выборы

- заявил Пристайко.

Ранее о согласии на совместный контроль российско-украинской границы заявил президент Украины Владимир Зеленский. В рамках Мюнхенской конференции он подчеркнул, что такое совместное патрулирование совместно с представителями самопровозглашенных республик необходимо, в первую очередь, для проведения на территории Донбасса выборов по украинским законам.

Зеленский отметил, что уже поднимал этот вопрос на встрече "нормандской четверки".

Я думаю, что у нас есть возможность додавить, чтобы там были как украинцы, так и представители временно оккупированных территорий, так и ОБСЕ

- заявил украинский президент, добавив, что без контроля Киевом границы с Россией никаких выборов в Донбассе проводится не будет.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Хорватия
Проекты
ОБСЕ
Похожие новости
15.03.2019
Космические потери: нардеп назвал число убитых в Донбассе
10.10.2018
Брюссельские стратегии
22.05.2017
Безопасность страны в условиях слома существующего миропорядка
09.04.2008
Безо всяких НАТО оснований. Борьба с Североатлантическим альянсом отвлекает внимание россиян от реальных угроз безопасности страны
31.05.2007
Нидерланды готовят чрезвычайную конференцию по просьбе России
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 17.02 22:40
  • 1
SpaceX перенесла запуск ракеты с 60 спутниками Starlink
  • 17.02 22:27
  • 2
Разработчик рассказал об особенностях ракет для Су-57
  • 17.02 22:11
  • 5
Новый способ ведения боя
  • 17.02 22:07
  • 265
Россия построит крупнейший в мире авианосец
  • 17.02 22:07
  • 89
"МиГ" и "Сухой" объединят для производства всей боевой авиации РФ
  • 17.02 21:35
  • 143
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 17.02 21:02
  • 1
В Госдуме заявили о востребованности рынком Ил-114-300
  • 17.02 20:57
  • 1
Смертники: сирийские Ми-17 гибнут, потому что не имеют современных БКО
  • 17.02 19:55
  • 11
Ка-52М вооружат ракетой с дальностью 100 километров
  • 17.02 19:31
  • 21
Рогозин констатирует увеличение разрыва между космическими бюджетами США и России
  • 17.02 19:11
  • 57
Асимметричный флот
  • 17.02 19:05
  • 119
Путин создаст должность зампреда Совета безопасности РФ и предложит ее Медведеву
  • 17.02 19:04
  • 47
ЗРС С-400 и ЗРК «Тор-М2» – идеальная пара
  • 17.02 18:54
  • 8
ОДК вложит в разработку импортозамещенного двигателя SSJ-100 и Бе-200 до 2025г почти 33 млрд руб
  • 17.02 18:20
  • 47
Коронавирус поразил китайские ракеты