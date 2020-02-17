Киев готов предложить ЛДНР совместный контроль над границей с Россией

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Украина готова к контролю и патрулированию российско-украинской границы на Донбассе совместными патрулями. По словам министра иностранных дел Вадима Пристайко, в Киеве согласны на вхождение в патрули представителей ОБСЕ и неподконтрольных Киеву территорий. Об этом сообщают украинские СМИ.

Киев согласен контролировать российскую границу с помощью совместных патрулей, в которые, кроме украинских пограничников войдут представители непризнанных республик Донбасса и ОБСЕ. Такая возможность, по словам Пристайко, обсуждалась с самого начала минского переговорного процесса.

Данное предложение для Украины является чувствительным, поскольку речь идет об участии в патрулях силовиков из самопровозглашенных республик Донбасса. Мы решаем, как сделать так, учитывая опыт, например, Хорватии — как выйти на решение, чтобы в первую очередь обеспечить безопасность на этой территории. Возможно, к тому времени, чтобы провести выборы

- заявил Пристайко.

Ранее о согласии на совместный контроль российско-украинской границы заявил президент Украины Владимир Зеленский. В рамках Мюнхенской конференции он подчеркнул, что такое совместное патрулирование совместно с представителями самопровозглашенных республик необходимо, в первую очередь, для проведения на территории Донбасса выборов по украинским законам.

Зеленский отметил, что уже поднимал этот вопрос на встрече "нормандской четверки".

Я думаю, что у нас есть возможность додавить, чтобы там были как украинцы, так и представители временно оккупированных территорий, так и ОБСЕ

- заявил украинский президент, добавив, что без контроля Киевом границы с Россией никаких выборов в Донбассе проводится не будет.