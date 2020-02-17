Войти
Интерфакс-АВН

Турция продолжает переброску войск к границе с Сирией, размещает танки и гаубицы

638
0
0
ВС Турции
ВС Турции.
Источник изображения: informator.news

Стамбул. 16 февраля. ИНТЕРФАКС - Командование ВС Турции продолжает разворачивать у границы с Сирией войска, сообщают в воскресенье турецкие СМИ.

По данным СМИ, в последнем из прибывших к границе военных конвоев имеется большое количество танков, гаубиц и амуниции, предназначенной для уже размещенных в этом районе войск.

Сообщается также о переброске военной инженерно-строительной техники и служащих сил специальных операций.

Ситуация в Идлибской зоне деэскалации в последнее время значительно обострилась.

Турция обвиняет сирийские войска в атаках на мирные объекты и позиции турецких военных в Идлибе и требует от Дамаска вывести силы из Идлибской зоны деэскалации.

Ранее на этой неделе в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии заявили, что операция правительственной армии в Идлибской зоне носила вынужденный характер и была обусловлена тем, что Турции не удалось выполнить положения Сочинского меморандума о создании демилитаризованной зоны вдоль границ зоны деэскалации Идлиб.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Турция
Похожие новости
17.02.2020
Привет, оружие: ФРГ одобрила военные поставки Катару на €4,2 млн
18.10.2019
"СССР пришлось уменьшиться": что Трамп пророчит России
16.10.2019
События в Сирии аукнулись на ядерном арсенале США в Турции
26.12.2016
Шойгу: батальон военной полиции будет следить за порядком в Алеппо
02.11.2015
"Сирийский гамбит" с кульбитом
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 17.02 22:40
  • 1
SpaceX перенесла запуск ракеты с 60 спутниками Starlink
  • 17.02 22:27
  • 2
Разработчик рассказал об особенностях ракет для Су-57
  • 17.02 22:11
  • 5
Новый способ ведения боя
  • 17.02 22:07
  • 265
Россия построит крупнейший в мире авианосец
  • 17.02 22:07
  • 89
"МиГ" и "Сухой" объединят для производства всей боевой авиации РФ
  • 17.02 21:35
  • 143
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 17.02 21:02
  • 1
В Госдуме заявили о востребованности рынком Ил-114-300
  • 17.02 20:57
  • 1
Смертники: сирийские Ми-17 гибнут, потому что не имеют современных БКО
  • 17.02 19:55
  • 11
Ка-52М вооружат ракетой с дальностью 100 километров
  • 17.02 19:31
  • 21
Рогозин констатирует увеличение разрыва между космическими бюджетами США и России
  • 17.02 19:11
  • 57
Асимметричный флот
  • 17.02 19:05
  • 119
Путин создаст должность зампреда Совета безопасности РФ и предложит ее Медведеву
  • 17.02 19:04
  • 47
ЗРС С-400 и ЗРК «Тор-М2» – идеальная пара
  • 17.02 18:54
  • 8
ОДК вложит в разработку импортозамещенного двигателя SSJ-100 и Бе-200 до 2025г почти 33 млрд руб
  • 17.02 18:20
  • 47
Коронавирус поразил китайские ракеты