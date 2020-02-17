Правильно нырять боевых пловцов Украины научат в Норвегии

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк обсудил вопросы дальнейшего сотрудничества сил специальных операций с министром обороны Королевства Норвегия Франко Бакке-Йенсеном.

Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Украины. В частности, сосредоточили внимание на разработке законодательства в сфере национальной безопасности и обороны, изучении аспектов деятельности в рамках «Североевропейского оборонного сотрудничества» (NORDEFCO), консультациях относительно политической стратегии по вопросам территориальной целостности, независимости и безопасности.

Также было обсуждено дальнейшее сотрудничество сил специальных операций, в частности, привлечение норвежских инструкторов к участию в тренировочных миссиях (операциях) на территории Украины. Среди перспективных направлений сотрудничества было также выделено изучение украинскими военными опыта Королевства Норвегия.

В частности, в вопросах создания эффективной системы оперативного (боевого) управления, связи разведки и наблюдения, а также обучения представителей ВС Украины на курсах обычного и специального дайвинга в Королевстве Норвегия.