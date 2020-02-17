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Известия.ru

SpaceX перенесла запуск ракеты с 60 спутниками Starlink

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/SpaceX

Американский производитель космической техники SpaceX перенесла запуск ракеты-носителя Falcon 9 с очередными 60 микроспутниками системы Starlink. Он был запланирован на воскресенье, 16 февраля.

Очередная партия спутников предназначена для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.

«Откладываем завтрашний запуск Starlink. Команда внимательно изучает клапанный компонент второй ступени. Теперь наша цель — понедельник, 17 февраля», — сообщается в Twitter компании.

В январе Falcon 9 успешно вывела на низкую околоземную орбиту новую партию из 60 микроспутников. Запуск был осуществлен с космодрома NASA на мысе Канаверал в штате Флорида.

Компания предпринимателя Илона Маска SpaceX планирует вывести в космос 42 тыс. спутников связи Starlink для обеспечения всей планеты высокоскоростным интернетом. Это больше, чем выведено спутников за всю историю полетов в космос, произведенных человечеством с 1957 года. Между тем сроки дальнейших запусков аппаратов Starlink неизвестны.

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1 комментарий
№1
17.02.2020 22:40
Цитата, q
Между тем сроки дальнейших запусков аппаратов Starlink неизвестны.
Кому неизвестны, Известиям? Следующий запуск Starlink 5 в марте, а до него, в начале марта, еще запуск грузового корабля Dragon на МКС.
Цитата, q
Теперь наша цель — понедельник, 17 февраля
Успешный запуск четвёртой партии из шестидесяти спутников связи Starlink версии 1.0 на высоту 386 км, наклонением 53°. Первая ступень совершила «мягкую посадку» в океане рядом с платформой «Of Course I Still Love You», и SpaceX надеется, что она приземлилась в целости и сохранности.

Алгоритм посадки предполагает до последнего момента снижение под углом, чтобы исключить жесткую посадку в случае неисправности, т.е. чтобы 1 ступень не повредила посадочную платформу.
Подробности появятся позже, а пока можно предположить, что в "Роскосмосе" завтра - праздничный день с прыжками на батуте - ура, дождались!

Момент посадки начиная с 18 мин. 20 сек. видео:
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