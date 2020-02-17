SpaceX перенесла запуск ракеты с 60 спутниками Starlink

Американский производитель космической техники SpaceX перенесла запуск ракеты-носителя Falcon 9 с очередными 60 микроспутниками системы Starlink. Он был запланирован на воскресенье, 16 февраля.

Очередная партия спутников предназначена для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.

«Откладываем завтрашний запуск Starlink. Команда внимательно изучает клапанный компонент второй ступени. Теперь наша цель — понедельник, 17 февраля», — сообщается в Twitter компании.

В январе Falcon 9 успешно вывела на низкую околоземную орбиту новую партию из 60 микроспутников. Запуск был осуществлен с космодрома NASA на мысе Канаверал в штате Флорида.

Компания предпринимателя Илона Маска SpaceX планирует вывести в космос 42 тыс. спутников связи Starlink для обеспечения всей планеты высокоскоростным интернетом. Это больше, чем выведено спутников за всю историю полетов в космос, произведенных человечеством с 1957 года. Между тем сроки дальнейших запусков аппаратов Starlink неизвестны.