«Больше, чем у сербской армии»: хуситы завладели арсеналом гранатометов «Оса»

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Хуситы завладели внушительным арсеналом известного югославского оружия, успевшего проявить себя не только на просторах распавшейся СФРЮ, но и далеко за её пределами. Учитывая и без того серьезные потери в войсках саудовской коалиции, теперь следует ожидать существенного увеличения урона в её боевых порядках.

В Сети опубликованы материалы, на которых запечатлены «груды» ручного противотанкового гранатомета М-79 «Оса» и довольных на их фоне хуситов, ведущих эффективную борьбу с интервентами, несмотря на явно неравные силы.

Сравнительно недавно данное изделие фигурировало на кадрах боестолкновений в Ираке и Сирии. Им активно пользовались террористы из «Исламского государства» (запрещено в РФ), уничтожая бронетехнику правительственных войск. Как тогда указывали международные эксперты, в руках джихадистов данный гранатомет оказался благодаря Саудовской Аравии, организовавшей трафик контрабандной доставки оружия из Хорватии. Теперь боевая техника Эр-Рияда испытает на себе его боевую мощь.

Хуситы разграбили тонны M79 OSA. Думаю, у них на вооружении [данных гранатометов] больше, чем у сербской армии. Мы еще долго будем их видеть

- отмечает в связи с этим сербский портал ZOKA.