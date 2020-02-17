Турецкий блокпост оказался в тылу: итоги броска сил Дамаска

Источник изображения: https://trendingsy.com/ ; https://twitter.com/suriyakmaps ; https://twitter.com/200_zoka

Стремительное наступление сирийских войск, ведущееся на западе страны в течение последнего месяца, позволило в итоге освободить значительный массив территории в 1200 кв. км. Однако основное значение одержанных побед состоит в получении стратегического преимущества над силами протурецких боевиков, засевших в провинции Алеппо.

Сложившаяся на фронте ситуация позволяет в кратчайшие сроки довершить разгром этого очага сопротивления, выйдя в указанном регионе к турецкой границе: подразделения сирийской армии находятся всего в 20 км от нее.

Во многом данному развитию событий благоприятствовало установление полного контроля над трассой М-5. Она является одной из ключевых магистралей страны, пересекая её с севера на юг и связывая между собой столицу и один из крупнейших городов Алеппо. При этом на протяжении всех последних восьми лет войны различные группировки джихадистов контролировали отдельные её участки, нарушая целостность транспортных коммуникаций.

Теперь же, в ходе стремительного броска сил Дамаска в провинции Алеппо, «дорога жизни» всё больше отдаляется от линии фронта. Оказываются в тылу прорывающихся сирийских войск и турецкие формирования. Ранее они были размещены Анкарой на отдельных блокпостах, расставленных в том числе на протяжении трассы М-5. Формально они отвечали за поддержание порядка. Один из них и зафиксировали сирийские военные во время своего продвижения на передовую.

Источник изображения: https://trendingsy.com/ ; https://twitter.com/suriyakmaps ; https://twitter.com/200_zoka

Впереди турецкая граница

Источник изображения: https://trendingsy.com/ ; https://twitter.com/suriyakmaps ; https://twitter.com/200_zoka

Трасса М-5