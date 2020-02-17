Воздушный гамбит: США жертвуют самолетами, чтобы получить преимущество

Сокращение численности американской авиации должно обеспечить ее новейшими вооружениями

В 2020 году ВВС США собираются начать крупнейшее после холодной войны сокращение авиатехники. За ближайшие пять лет Пентагон избавится от сотен устаревших или слишком дорогих в эксплуатации самолетов. В проекте бюджета на 2021 финансовый год указано, что ведомство планирует отправить на слом не только старые штурмовики и стратегические бомбардировщики, но и десятки тяжелых беспилотников.

Минобороны США заявляет, что вынуждено пойти на эти жертвы, чтобы лучше подготовиться к «противостоянию с Россией и Китаем». Сэкономленные деньги пустят на разработку новых типов вооружений для самолетов, включая гиперзвуковое. Военно-политические источники «Известий» уже отмечают уменьшение активности некоторых из запланированных к списанию типов техники.

Будут сокращать

Бюджету на 2021 финансовый год (стартует 1 октября 2020-го), в котором прописан отказ более чем от ста самолетов, еще предстоит пройти одобрение в конгрессе. Но, как сообщили «Известиям» военно-политические источники, уже отмечено серьезное снижение количества разведывательных полетов американских RQ-4 у границ России.

Уменьшение активности может быть вызвано проблемами с поддержанием боеготовности стареющей техники. Как сообщали сами американские ВВС, сегодня они располагают 5,6 тыс. самолетов и беспилотников. Но средний возраст их парка достиг 28 лет. Это значит, что тысячи военных летчиков управляют воздушными машинами, построенными еще до их рождения.

Парк тяжелых разведывательных беспилотников гораздо моложе, но сокращения ожидают и его. В проекте бюджета ВВС указали, что хотят избавиться от 24 RQ-4 Global Hawk устаревших модификаций, многим из которых нет еще и десяти лет. Из глобальных разведывательных активов у них останутся только RQ-4 современной модификации Block 40 и пилотируемые самолеты-разведчики U-2.

RQ-4 Global Hawk Источник изображения: Фото: commons.wikipedia.org

Американские RQ-4 в предыдущие годы регулярно выполняли многочасовые разведывательные полеты у российских границ, вдоль Черноморского побережья и Крыма. Постоянно наблюдали они также за Донецкой и Луганской народными республиками.

Ударные дроны MQ-9 Reaper сокращать не будут, но уменьшат количество развернутых постов управления ими. Вместо 70 штук одновременно в воздухе возможно станет поддерживать только 60.

Под сокращение попала даже программа серьезной модернизации стратегических бомбардировщиков-невидимок B-2. Им хотели повысить выживаемость в условиях современной ПВО и добавить новых вооружений. Но ВВС решили ограничиться только заменой на своих самых дорогостоящих самолетах мониторов и процессоров. Пентагон надеется, что их скоро сменят перспективные «стратеги» B-21 Raider. Первый полет прототипа ожидается в 2021 году. Но, как показывает опыт, до постановки на вооружение пройдет еще много лет — так было и с остальными авиановинками.

Дальние бомбардировщики B-1B ожидает более печальная участь. Они очень активно использовались при операциях США на Ближнем Востоке и сильно изношены длительными патрулированиями. Уже несколько месяцев они почти не появляются на Ближнем Востоке. Предлагается списать 17 самых старых машин, чтобы облегчить обслуживание и ремонт оставшихся.

— Пентагон давно пытается сократить количество самолетов в ВВС, — пояснил «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин.

Дальний бомбардировщик B-1B Источник изображения: Фото: commons.wikipedia.org

За сохранение и даже увеличение авиапарка выступает конгресс. Достаточно вспомнить историю со штурмовиками А-10, списать которые не удается уже много лет. У них оказалось слишком мощное лобби.

— Даже при нынешнем рекордном бюджете военного ведомства на то, чтобы заменить выбывающие машины новыми самолетами, просто не хватит денег, — считает эксперт.

В опубликованном проекте бюджета на 2021 год всё-таки предусмотрено начало снятия с вооружения ветеранов холодной войны. ВВС отказались проводить необходимый капитальный ремонт с заменой крыльев для 44 А-10, состояние которых хуже, чем у остальных. В распоряжении военных останутся 218 самолетов этого типа, но и их планируется постепенно вывести из эксплуатации к 2030-м годам.

Сократят также парк самолетов-заправщиков, которые обеспечивают операции американской авиации по всему миру. Под нож на несколько лет раньше планировавшегося пойдут старые модели — 13 самолетов КС-135 и 16 КС-10. Формально это не должно стать тяжелой потерей. Вскоре им на замену должны прийти новые воздушные танкеры Boeing KC-46, контракт на которые уже заключен. Но эта программа испытывает серьезные трудности и многочисленные задержки.

Всего две недели назад глава транспортного командования США генерал Стефан Лайонс заявил, что новые заправщики не будут боеготовы еще несколько лет и он опасается заметного падения возможностей флота воздушных танкеров из-за запланированного списания старых машин.

Новые технологии

Компенсировать уменьшение количества самолетов американские военные намерены внедрением современных технологий. ВВС будут совершенствовать свои устаревшие автоматизированные системы управления. Также они займутся разработкой облика перспективного истребителя завоевания господства в воздухе. Будут возобновлены исследования по оснащению самолетов лазерным оружием.

Предполагается, что высокотехнологичные инновации должны помочь американской боевой авиации в борьбе уже не с террористами. Командование не скрывает, что его заботят растущие возможности ВВС и ПВО России и Китая.

Но и программа вооружений не обойдется без сокращений. 10 февраля ВВС уведомили компанию Lockheed Martin о прекращении финансирования одной из двух своих программ разработки гиперзвукового оружия. Военные пояснили отмену Hypersonic Conventional Strike Weapon бюджетными ограничениями. На высвободившиеся средства они планируют продолжить разработку гиперзвуковой ракеты AGM-183 ARRW, которые будут подвешивать на стратегические бомбардировщики B-52.

Бомбардировщик B-52 с ракетами AGM-183 ARRW Источник изображения: Фото: defence.az

— Неизвестно, сколько времени потребует завершение перспективных разработок и увенчаются ли все они успехом. А вот нехватка списанных ударных самолетов, беспилотников и воздушных танкеров станет ощутима сразу же. США будет сложнее поддерживать глобальное присутствие своей авиации. На ближайшие годы возможности ВВС немного просядут, — считает военный эксперт Дмитрий Болтенков.

Запланированное сокращение — не самое крупное из рассматривавшихся вариантов. Американские аналитические центры предлагали полностью отказаться от бомбардировщиков B-1B и первых в мире истребителей-невидимок F-22 Raptor, сократив ВВС сразу на две с половиной сотни дорогостоящих самолетов. Но на такие радикальные меры Пентагон пока идти не намерен.

Антон Лавров