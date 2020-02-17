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«Уникальный» российский самолет попал в ИК-прицел истребителя F-16

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Ту-134УБЛ
Ту-134УБЛ.
Источник изображения: Фото: Министерство обороны России

Учебно-тренировочный самолет Ту-134УБЛ, известный как «Черная Жемчужина», Воздушно-космических сил (ВКС) России попал на ИК-снимок истребителя четвертого поколения F-16 Fighting Falcon Воздушного компонента Бельгии. Соответствующий снимок опубликован в Twitter.

Издание The Aviationist, обратившее внимание на изображение, называет российский самолет уникальным и отмечает, что его снимок в инфракрасном диапазоне, скорее всего, сделан прицелом Sniper Advanced Targeting Pod.


Согласно журналу, российский самолет был впервые перехвачен бельгийскими истребителями в феврале над Балтийским морем, а в настоящее время «Черная Жемчужина», ранее использовавшаяся для подготовки экипажей Т-160 и Ту-22М3, используется для транспортировки военных грузов.

В марте 2019 года на YouTube появилось видео испытаний учебно-боевого самолета Ту-134А-4 (с бортовым номером RF-12041), проходивших в Минске (Белоруссия).

Ту-134УБЛ является учебно-боевой модифицикацией советского пассажирского Ту-134. Машина получила острый нос, скрывающий радар, военную аппаратуру, прицельно-навигационный комплекс и 12 мест, предназначенных для курсантов. В 1981-1984 годы СССР выпустил около 90 единиц Ту-134УБ-Л. Разработал самолет «Туполев» (Россия), производил — «Харьковский авиационный завод» (Украина).

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Страны
Белоруссия
Бельгия
Россия
Украина
Продукция
F-16
Ту-134
Ту-22М
Компании
Туполев
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2020-й год
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