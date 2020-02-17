Списан большой противолодочный корабль "Керчь"

Оригинал взят у коллеги balabin_1712 в БПК "КЕРЧЬ" ИСКЛЮЧЕН ИЗ СОСТАВА ВМФ РОССИИ - ПРОЩАЙ ПОСЛЕДНИЙ "БЕРКУТ"!!!!

Cегодня утром 15.02.2020 в торжественной обстановке во исполнение приказа МО РФ №812 на большом противолодочном корабле "Керчь" проекта 1134Б заводской номер С-2003 1974 года постройки был спущен военно-морской флаг. Корабль входил в состав 30 дивизии надводных кораблей ЧФ, и теперь переведен в категорию военного имущества МО РФ. Стоит отметить что это последний корабль данной серии - проекта 1134Б/БФ шифр "Беркут-Б". В августе 2011 года из состава ЧФ был также исключен БПК "Очаков" проекта 1134Б ( сегодня его корпус продолжает оставаться у побережья озера Донузлав после участия в операции по возвращению Крыма).

БПК "Керчь" прошел славную боевую историю, я не буду описывать множество его походов и боевых служб совершенных до 1990 года но хотелось бы больше сказать о последних годах жизни корабля. Последний выход корабля в дальнюю морскую зону состоялся в ноябре 1998 года когда он нанес официальный визит во Францию, после этого все задачи решались в акватории Черного моря. С 1994 по 1997 годы корабль являлся флагманом Черноморского флота. В период 2000-2010 годов принимал активное участие в учениях и маневрах ЧФ. В 2005 году прошел плановый ремонт в Новороссийске входе которого было устранено множество замечаний. В 2009 году "Керчь" принимает участие в СКШУ "Кавказ-2009", в дальнейшем участник постоянных ЗТУ и КШУ проводимых на флоте. В 2011 году корабль совершает свои последние выходы в море, интересно что именно в этом году БПК выходит так часто в море как никогда раньше ( более 10 выходов). Так, в апреле и марте 2011 года совершает выходы в полигоны боевой подготовки. В июне 2011 БПК "Керчь" выдавая ход более 25 узлов осуществлял слежение в Черном море за крейсером ВМС США "Монтерей" - это стало последней фактической боевой работой корабля в море. В октябре 2011 корабль был поставлен на плановый ремонт. Начиная с 2012 года "Керчь" принимал участие в парадах по случаю Дня ВМФ России находясь в парадном строю. В 2013 году было принято решение о восстановление технической готовности корабля и продлении его сроков службы. Начиная с сентября 2014 года начался постепенный ремонт вооружения корабля, но трагическое событие ( 4.11.2014) повлекшее выгорание большой площади в машинном отделении с повреждением кормовой части корабля определило его дальнейшую судьбу. После пожара корабль прошел доковый ремонт, после чего был поставлен на штатное место в бухте Голландия. В 2015 году комиссия МО РФ оценив ущерб и дальнейшую нецелесообразность по восстановлению корабля вывела заключение о вывода его из состава флота. Начиная с августа 2015 года корабль выведен из расчетного состава ВМФ с дальнейшем расформированием экипажа. В дальнейшем началась постепенная разборка корабля у родного причала. Часть вооружения демонтирована и отправлена в некоторые музеи Севастополя. В составе ВМФ БПК "Керчь" прослужил 45 лет! За это время пройдено около 220000 морских миль. Это был последний БПК находящийся в составе Черноморского флота, теперь на ЧФ остался только один корабль 1 ранга - ордена Нахимова ГРКР "Москва" сроки службы которого продлены до 2030 года.

На фото: БПК "Керчь" в день спуска флага ВМФ - 15.02.2020. Фото из архива А.Балабина.