Пашинян заявляет о готовности приложить реальные усилия для карабахского урегулирования

Ереван. 15 февраля. ИНТЕРФАКС - Армения и Карабах готовы приложить усилия для разрешения нагорно-карабахского конфликта, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Хочу сказать, что Армения и Карабах готовы приложить реальные усилия для решения вопроса", - сказал Пашинян в субботу на публичных обсуждениях карабахского конфликта в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

Модератором дискуссии являлась президент и главный исполнительный директор Фонда США-Россия Селеста Валландер.

Премьер Армении отметил, что в решении карабахской проблемы необходимы "миниреволюции".