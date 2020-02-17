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Интерфакс-АВН

Пашинян заявляет о готовности приложить реальные усилия для карабахского урегулирования

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Никол Пашинян
Никол Пашинян.
Источник изображения: www.bbc.com

Ереван. 15 февраля. ИНТЕРФАКС - Армения и Карабах готовы приложить усилия для разрешения нагорно-карабахского конфликта, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Хочу сказать, что Армения и Карабах готовы приложить реальные усилия для решения вопроса", - сказал Пашинян в субботу на публичных обсуждениях карабахского конфликта в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

Модератором дискуссии являлась президент и главный исполнительный директор Фонда США-Россия Селеста Валландер.

Премьер Армении отметил, что в решении карабахской проблемы необходимы "миниреволюции".

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Страны
Армения
Россия
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