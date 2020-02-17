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Раскрыта угроза Белоруссии обороноспособности России

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Источник изображения: Фото: Минобороны РФ / РИА Новости

Возможное закрытие радиолокационной станции (РЛС) 70М6 «Волга» и узла связи «Вилейка», находящихся на территории Белоруссии, но принадлежащих России, может угрожать обороноспособности последней, пишет «Свободная Пресса».

Издание напоминает, что дальность обнаружения межконтинентальных баллистических ракет и ракет средней дальности РЛС, работающей в дециметровом диапазоне и выдающей целеуказание, достигает 4 800 километров, а малозаметные объекты с эффективной площадью рассеяния 0,1 квадратного метра радаром засекаются на расстоянии 2 000 километров.

Отмечается, что «Вилейка», работающая на сверхдлинных волнах, которые «проникают в морские и океанские воды на глубину до 50 метров», и имеющая дальность 10 000 километров, представляет собой «громадное антенное поле с мачтами 300-метровой высоты, занимающее площадь в 400 гектаров».

Издание пишет, что «Волга» и «Вилейка», относящиеся к стратегическим объектам, могут быть закрыты из-за истечения соответствующих арендных сроков и ухудшения российско-белорусских отношений.

Другой угрозой обороноспособности России называется возможное прекращение поставок колесных шасси МЗКТ-79221, выпускаемых Минским заводом колесных тягачей (Белоруссия), которые используются российскими подвижными грунтовыми ракетными комплексами «Тополь-М» и «Ярс». «Однако с некоторых пор белорусская сторона начала проявлять недовольство закупочными ценами, что, конечно, естественно», — утверждается в публикации.

Издание приводит оценку, согласно которой «доля белорусских комплектующих в российской военной технике лежит в пределах от 10 до 15 процентов». Речь идет, в частности, о микросхемах, оптике и элементах авионики для истребителей МиГ-29, Су-27 и Су-30.

В ноябре 2019 года в публикации «Снплюс. Свободные новости плюс» раскритиковали поставленные в Белоруссию из России «кушающие» доллары истребители Су-30СМ.

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  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Россия
Продукция
Волга РЛС
МиГ-29
РС-12М2
РС-24 Ярс
Су-27
Су-30
Компании
МЗКТ
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1 комментарий
№1
17.02.2020 02:00
Цитата
Издание приводит оценку, согласно которой «доля белорусских комплектующих в российской военной технике лежит в пределах от 10 до 15 процентов». Речь идет, в частности, о микросхемах, оптике и элементах авионики для истребителей МиГ-29, Су-27 и Су-30.

Вот где "импортозамещение" необходимо, пока не поздно. :(
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