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Российские «Сушки» отогнали израильские F-16 от границ Сирии

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Источник изображения: vpk-news.ru

Обострение ситуации в сирийском Идлибе, где Россия и Турция пока не могут выработать алгоритм деэскалации, спровоцировало в последние дни целый поток сообщений о заочном противостоянии внешних сил вокруг и в самой Сирии.

Внушительная часть муссируемых на страницах западных и ближневосточных СМИ слухов носит изначально недостоверный характер. Так, на этой неделе некоторые порталы, специализирующиеся на военной тематике, указали на сорванные Россией планы турецкого командования ударить из переброшенных в Сирию реактивных систем залпового огня Т-122 Sakarya по авиабазе «Хмеймим». 

Хотя Анкара на самом деле разместила эти ударные системы в регионе Большой Идлиб (провинции Идлиб и Хама, части провинций Алеппо и Хама), ни о каком реальном намерении турецкого военно-политического руководства идти на прямой вооружённый конфликт с Россией говорить не приходиться, отмечает Eadaily.

Тем не менее, из северо-западной Сирии поступают сообщения, которые пока не подтверждены официальными лицами, однако вполне могут оказаться реальностью. Появилась информация об усилении российской авиагруппы в «Хмеймиме» дальними бомбардировщиками Ту-22. Ссылка делается на неназванный источник в Министерстве обороны Сирии.

В переброске Ту-22 на сирийскую территорию есть смысл, поскольку направление этих воздушных платформ на выполнение боевых задач в Сирии с аэродрома в Моздоке, как это делалось прежде, в настоящее время может быть сопряжено с объективными трудностями.

Ближневосточные СМИ также сообщают о перехвате российскими многоцелевыми истребителями Су-35 израильских F-16 в небе над Дамаском в ходе недавнего авианалёта. При отражении очередного рейда ВВС Израиля в виде пуска ракет из ливанского воздушного пространства по международному аэропорту Дамаска с сирийской стороны были задействованы поставленные Москвой зенитные ракетные комплексы С-300. Израильтяне атаковали военные объекты, расположенные в пригороде сирийской столицы, крылатыми ракетами класса «воздух - земля» Delilah.

Одновременно как минимум два израильских F-16 пытались «обмануть» сирийские С-300, проникнув воздушное пространство САР из Иордании. Утверждается, что им на перехват с базы «Хмеймим» были подняты российские Су-35, заставившие израильтян ретироваться.

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Страны
Израиль
Иордания
Ливан
Россия
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Турция
Продукция
F-16
Град РСЗО
С-300
Су-35
Ту-22
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