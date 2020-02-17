Пентагон обойдется без «Супер Тукано»

Вьетнамский опыт признан малопригодным для войны против России

Два года назад издание Wall Street Journal опубликовало материал, в котором со ссылкой на источники в военном ведомстве США сообщалось о том, что Пентагон полагает использование сверхсовременных боевых самолетов F-22 и F-35 в локальных конфликтах для борьбы с повстанцами экономически неоправданным.

С большинством задач, возникающих в ходе конфликтов малой интенсивности, вполне могут справиться турбовинтовые легкие штурмовики – недорогие, экономичные и неприхотливые, не требующие дорогостоящего обслуживания и сложной логистики.

Предполагалось освежить вьетнамский опыт, когда для длительного патрулирования и атак обнаруженных партизан с успехом применялись винтовые машины. Конечно, в американском военном ведомстве прекрасно осознавали уязвимость этих машин даже перед примитивной ПВО повстанцев и прочих иррегуляров. И поэтому, предполагалось, что пилотировать эти штурмовики будут не американские граждане, а летчики из Южной Америки или из стран Восточной Европы. Их не так жалко.

В качестве возможных машин для этого применения рассматривалось несколько моделей учебно-боевых самолетов, таких как Textron AT-6 Wolverines и Sierra Nevada A-29 Super Tucano.

Для испытаний, по результатам которых предполагалось закупить 300 штурмовиков, было приобретено по два экземпляра каждой машины, и, согласно поступающим инсайдам, в фаворитах числился «Супер Тукано». Но вот пресс-секретарь ВВС США Анна Стефанек сообщила, что данная программа свернута, и закупок винтовых штурмовиков не будет. Причиной этого решения является осознание того, что в случае вооруженной конфронтации с Россией, Китаем или даже Ираном, подобные самолеты будут легко уязвимы и неэффективны.

А в контексте сворачивания американского военного присутствия на Ближнем Востоке эти самолеты просто теряют свою, и без того не слишком обширную нишу. Впрочем, для решения «локальных задач» командование сил специальных операций (SOCOM) намеренно приобрести 75 самолетов. Какой именно марки, не сообщается.

Кроме того, Стефанек сообщила, что командование ВВС продолжит поиск подходящей для современных реалий модели штурмовика, способного действовать против высокотехнологичного противника. Пока же продолжается программа по модернизации старого штурмовика А-10, который даже после усовершенствования едва ли сможет с успехом действовать против войск России или КНР. К настоящему моменту 44 таких самых старых самолета уже списаны в утиль. Более двухсот штурмовиков все еще остаются на вооружении.

Борис Джерелиевский

Газета "Военно-промышленный курьер",