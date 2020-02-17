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Интерфакс-АВН

Зеленский обсудил с генсеком НАТО предоставление Украине статуса партнера с расширенными возможностями

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В.Зеленский
В.Зеленский.
Источник изображения: militarynews.ru

Киев. 15 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - На полях 56-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента в субботу, глава украинского государства поблагодарил за неизменную солидарность альянса с Украиной, поддержку суверенитета, территориальной целостности и евроатлантических устремлений страны.

"Реформы, над которыми мы работаем, приближают Украину к НАТО. Мы модернизируем сектор безопасности и обороны страны в соответствии со стандартами альянса", - подчеркнул Зеленский.

Также он сообщил о продолжении выполнения соответствующих годовых национальных программ под эгидой комиссии "Украина-НАТО", которые являются эффективным инструментом системных преобразований в стране.

Отмечается, что в ходе встречи был поднят вопрос предоставления НАТО Украине статуса партнера с расширенными возможностями.

В свою очередь Столтенберг отметил, что ожидает дополнительной помощи Украины в международных миссиях, и добавил, что видит прогресс в достижении мира благодаря восстановлению "нормандского формата".

"Стороны обсудили выполнение договоренностей после встречи "нормандской четверки" в Париже 9 декабря 2019 года и ситуацию на Донбассе", - сказано в сообщении.

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Страны
Украина
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NATO
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