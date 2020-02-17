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Независимое военное обозрение

Курды заявили, что готовы воевать против американских войск в Сирии

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Курдский ополченец
Курдский ополченец.
Источник изображения: twitter.com

На северо-востоке Сирии участились столкновения между курдами и американскими военными, сообщает англоязычное ливанское новостное агентство Al Masdar News (AMN). Причины возникновения серьезных (AMN) конфликтных ситуаций, участниками которых стали американские солдаты и местные жители курдской национальности ясны и понятны. Речь идет, в первую очередь, идет о произошедшей в деревне Хирбет-Амо перестрелке, в ходе которой был убит молодой сириец. Теперь со стороны курдов высказываются намерения противостоять военным Соединенных Штатов. Курды заявляют, что насчитывают на поддержку России и сирийских правительственных сил. Эта странная ситуация бесспорно требует разъяснения, поскольку ранее курдское ополчение являлось союзником США, снабжалось оружием из арсеналов Америки и обучалось западными и израильскими военными инструкторами. Но, необходимо также подчеркнуть, что идет речь о крайнем недовольстве американцами со стороны местного населения, и при этом нет никаких заявлений от ополчения или политической элиты сирийского Курдистана. И все же, не стоит не принимать случившееся во внимание, если курды открыто говорят о том, что они готовы сражаться с Соединенными Штатами в любое время и в любом месте. Похоже Вашингтон теряет в этом регионе очень сильного союзника.

Осман Абу Ашер, бывший чиновник муниципалитета, рассказал СМИ: «Четыре американских автомобиля въехали в нашу деревню и начали провоцировать жителей, поэтому жители деревни Хирбет-Амо начали их побивать камнями, к ним присоединились дети и женщины, а вы наверное видели это по телевизору. Покойный Фейсал Халед Мухаммед также начал их побивать камнями, и один американский солдат застрелил его». Дядя погибшего заявил: «Мы будем сражаться с американцами и противостоять им везде в Сирии, где их обнаружим, даже если это приведет к жертвам. Мы отвергаем американскую оккупацию в Сирии там, где она существует. Мы, в деревне Хирбет-Амо, категорически отвергаем присутствие любого иностранного оккупанта». Эксперты указывают, что столь вопиющие ошибки американских военных могут для них плохо закончиться. Правда у этой медали две стороны. Поссорившись с курдами США вернуть себе хорошее расположение Турции.

Москва не только с вниманием наблюдает за происходящими на севере Сирии событиями. Но и предпринимает шаги конкретные, направленные на усиление своей военной группировки в этой стране. Напоминаем, что эскалация военных действий наблюдается по всему северу страны. Турция перебросила в Сирию артиллерию, сотни единиц бронетехники и свыше 5 тыс. штыков пехоты и собрала более 10 тыс. ополченцев оппозиции, для проведения контрнаступления в провинциях Идлиб и Алеппо.

По сообщениям местных СМИ и американских новостных сетевых порталов, российским командованием на авиабазу Хмеймим были переброшены дальние бомбардировщики Ту-22. Ссылка делается на неназванный источник в военном ведомстве Дамаска. Такие сообщения не всегда соответствуют истине, но, в данном случае в переброске Ту-22 на сирийскую территорию есть смысл, поскольку направление их на выполнение боевых задач в Сирии, как раньше, с аэродрома в Моздоке в настоящее время может быть сопряжено с объективными трудностями.

Ближневосточные СМИ, также, сообщают о перехвате российскими многофункциональными фронтовыми истребителями Су-35 израильских ударных самолетов F-16 в небе над Дамаском в ходе недавнего авиналета. Отмечается, что при этом работала зенитная ракетная система С-300 сирийских ПВО. Израильтяне атаковали военные объекты, расположенные в пригородах сирийской столицы дюжиной ракет класса «воздух- поверхность» Delilah. При этом, как минимум два израильских боевых самолета пытались обмануть системы ПВО С-300, проникнув в сирийское воздушное пространство из Иордании. Им на перехват с базы Хмеймим были подняты российские Су-35, заставившие израильтян ретироваться.


Александр Шарковский

Ответственный редактор НВО

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Страны
Великобритания
Израиль
Иордания
Ливан
Россия
Сирия
США
Турция
Продукция
F-16
С-300
Су-35
Ту-22
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