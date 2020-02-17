ВВС Бельгии: Наши F-16AM перехватили российский Ту-134УБЛ «Чёрная жемчужина» над Балтикой

Источник изображения: topwar.ru

Подведомственные НАТО информационные ресурсы сообщают о том, что самолёты F-16AM ВВС Бельгии «перехватили редкое воздушное судно над Балтийским морем». Сообщается, что для перехвата истребители бельгийских королевских ВВС поднимались с аэродрома в литовском Шяуляе. На данный момент в этом прибалтийском городе находятся четыре бельгийских самолёта – в рамках программы НАТО по «защите воздушного пространства стран Балтии».

Так что же за воздушный борт перехватили бельгийцы?

В сообщениях говорится о том, что речь идёт о российском самолёте Ту-134УБЛ «Чёрная жемчужина».

Из сообщения в Твиттере ВВС Бельгии:

Истребители бельгийских ВВС перехватили в воздушном пространстве над Балтийским морем уникальный борт – российский Ту-134УБЛ «Crusty-B», который часто называют «Чёрной жемчужиной» из-за его цвета. Он в ВКС России зачастую используется для обучения пилотов и штурманов стратегических бомбардировщиков Ту-160 и Ту-22М3.

В комментариях к публикации один из пользователей отметил, что бельгийские лётчики выступили в роли споттеров российской боевой авиации. Напомним, споттерами называют фотографов различных видов авиатехники в небе и на аэродромах.

Источник изображения: topwar.ru

В материалах говорится о том, что российский Ту-134УБЛ был сфотографирован в инфракрасном диапазоне пилотами бельгийских F-16AM.

Российское оборонное ведомство сообщения натовских информационных ресурсов на данный момент никак не прокомментировало.