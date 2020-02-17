Войти
Lenta.ru

Эстония наглядно показала угрозу России

1030
0
0
Источник изображения: Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Россия угрожает Прибалтике из Калининградской и Ленинградской областей 170 танками, 1150 боевыми машинами, 180 самоходными гаубицами, 80 реактивными системами залпового огня и 24 баллистическими ракетными комплексами малой дальности, говорится в докладе Службы внешней разведки Эстонии.

В отчете утверждается, что российские «Искандеры», постоянно расположенные в 120 километрах от границы с Эстонией и в 45 километрах от границы с Литвой, «позволяют России угрожать территории балтийских государств с двух направлений — из Ленинградской и Калининградской областей».

Источник изображения: Изображение: valisluureamet.ee

«У НАТО нет сопоставимых ракетных систем нигде в Европе», — говорится в докладе, сопровождаемом наглядной инфографикой с российской военной угрозой.

Среди прочего в докладе утверждается, что, несмотря на санкции, введенные Западом в отношении России в 2014 году, последняя продолжает получать западные технологии в военной области. В качестве примера в отчете приводится сотрудничество Уралвагонзавода, производящего, в частности, танки Т-90 и Т-14, с казахстанской Kazakhstan Paramount Engineering, сооснователем которой выступает южноафриканская Paramount Group.

В сентябре 2019 года командующий Военно-воздушными силами США в Европе Джеффри Харриган заявил, что Пентагон располагает планом по прорыву многослойной противовоздушной обороны Калининградской области.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Казахстан
Литва
Россия
США
Эстония
Продукция
Армата
Искандер
Т-90 "Владимир"
Компании
Paramount Group
Уралвагонзавод
Проекты
NATO
Похожие новости
27.02.2019
Fronda (Польша): на что способна Россия сегодня, спустя пять лет после присоединения Крыма?
24.08.2018
Главные новинки "Армии-2018". Оружие России, которое мир увидел впервые
19.10.2015
Вашингтон играет с огнем
29.06.2015
Осколки щита Родины: какое оружие производят бывшие республики СССР
25.06.2012
Оружие России: 67 лет спустя
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 17.02 22:40
  • 1
SpaceX перенесла запуск ракеты с 60 спутниками Starlink
  • 17.02 22:27
  • 2
Разработчик рассказал об особенностях ракет для Су-57
  • 17.02 22:11
  • 5
Новый способ ведения боя
  • 17.02 22:07
  • 265
Россия построит крупнейший в мире авианосец
  • 17.02 22:07
  • 89
"МиГ" и "Сухой" объединят для производства всей боевой авиации РФ
  • 17.02 21:35
  • 143
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 17.02 21:02
  • 1
В Госдуме заявили о востребованности рынком Ил-114-300
  • 17.02 20:57
  • 1
Смертники: сирийские Ми-17 гибнут, потому что не имеют современных БКО
  • 17.02 19:55
  • 11
Ка-52М вооружат ракетой с дальностью 100 километров
  • 17.02 19:31
  • 21
Рогозин констатирует увеличение разрыва между космическими бюджетами США и России
  • 17.02 19:11
  • 57
Асимметричный флот
  • 17.02 19:05
  • 119
Путин создаст должность зампреда Совета безопасности РФ и предложит ее Медведеву
  • 17.02 19:04
  • 47
ЗРС С-400 и ЗРК «Тор-М2» – идеальная пара
  • 17.02 18:54
  • 8
ОДК вложит в разработку импортозамещенного двигателя SSJ-100 и Бе-200 до 2025г почти 33 млрд руб
  • 17.02 18:20
  • 47
Коронавирус поразил китайские ракеты