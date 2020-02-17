Эстония наглядно показала угрозу России

Россия угрожает Прибалтике из Калининградской и Ленинградской областей 170 танками, 1150 боевыми машинами, 180 самоходными гаубицами, 80 реактивными системами залпового огня и 24 баллистическими ракетными комплексами малой дальности, говорится в докладе Службы внешней разведки Эстонии.

В отчете утверждается, что российские «Искандеры», постоянно расположенные в 120 километрах от границы с Эстонией и в 45 километрах от границы с Литвой, «позволяют России угрожать территории балтийских государств с двух направлений — из Ленинградской и Калининградской областей».

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«У НАТО нет сопоставимых ракетных систем нигде в Европе», — говорится в докладе, сопровождаемом наглядной инфографикой с российской военной угрозой.

Среди прочего в докладе утверждается, что, несмотря на санкции, введенные Западом в отношении России в 2014 году, последняя продолжает получать западные технологии в военной области. В качестве примера в отчете приводится сотрудничество Уралвагонзавода, производящего, в частности, танки Т-90 и Т-14, с казахстанской Kazakhstan Paramount Engineering, сооснователем которой выступает южноафриканская Paramount Group.

В сентябре 2019 года командующий Военно-воздушными силами США в Европе Джеффри Харриган заявил, что Пентагон располагает планом по прорыву многослойной противовоздушной обороны Калининградской области.