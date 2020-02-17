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Американские «Свободу» и «Независимость» спишут

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Корабль класса «Freedom»
Корабль класса «Freedom».
Источник изображения: Фото: Wikipedia

Первые четыре корабля американской программы прибрежных боевых кораблей Littoral Combat Ship (LCS) будут списаны, сообщает Defense News.

Издание отмечает, что подобное предложение в проекте бюджета Пентагона на 2021 финансовый год обусловлено чрезмерно высокими затратами, которые может потребовать модернизация кораблей типов Freedom («Свобода») и Independence («Независимость»).

Согласно Defense News, первые четыре выпущенных по программе LCS корабля прослужили всего от шести до двенадцати лет.

В апреле 2018 года издание Task & Purpose написало, что корабли программы LCS «представляет собой плавучую кучу мусора».

Линейка кораблей LCS, предназначенных для патрулирования прибрежной зоны, борьбы с надводными и подводными силами противника, противодействия беспилотникам и разведки, включает корабли типов Freedom и Independence. Первый, представляющий собой быстроходный монокорпусный корабль, разработан Lockheed Martin. Второй — тримаран (трехкорпусный корабль), создан General Dynamics. С 2006 года на воду спущено 11 таких кораблей.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
General Dynamics
Lockheed-Martin
Проекты
LCS-1
БПЛА
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2 комментария
№1
17.02.2020 10:48
ПрЭлесно!
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№2
17.02.2020 11:43
Шумы недожурналистов насчёт списания одного из Нимицев как-то само собой сошли на нет.
Восторженные попискивания тех кто скакал при этом от счастья тоже.

Видать, чтобы скакуны не останавливались, решили подкинуть другую мыслишку. Не так феерично как с авианосцем но на безрыбье и раком можно...

"а тем временем в замке у шефа"(с)

"Свободы"
Цитата, q

Ship Hull Number Status
Freedom LCS-1 Active in service
Fort Worth LCS-3 Active in service
Milwaukee LCS-5 Active in service
Detroit LCS-7 Active in service
Little Rock LCS-9 Active in service
Sioux City LCS-11 Active in service
Wichita LCS-13 Active in service
Billings LCS-15 Active in service
Indianapolis LCS-17 Active in service
St. Louis LCS-19 Fitting out (т.е. оснащается)
Minneapolis-Saint Paul LCS-21 Fitting out (т.е. оснащается)
Cooperstown LCS-23 Fitting out (т.е. оснащается)
Marinette LCS-25 Under construction (т.е. строится)
Nantucket LCS-27 Under construction (т.е. строится)
Beloit LCS-29 Under construction (т.е. строится)
Cleveland LCS-31 On order (т.е. заказан)

и "Независимости"
Цитата, q

Independence LCS-2 Active in service
Coronado LCS-4 Active in service
Jackson LCS-6 Active in service
Montgomery LCS-8 Active in service
Gabrielle Giffords LCS-10 Active in service
Omaha LCS-12 Active in service
Manchester LCS-14 Active in service
Tulsa LCS-16 Active in service
Charleston LCS-18 Active in service
Cincinnati LCS-20 Active in service
Kansas City LCS-22 Fitting out (т.е. оснащается)
Oakland LCS-24 Fitting out (т.е. оснащается)
Mobile LCS-26 Fitting out (т.е. оснащается)
Savannah LCS-28 Under construction (т.е. строится)
Canberra LCS-30 Under construction (т.е. строится)
Santa Barbara LCS-32 Under construction (т.е. строится)
Augusta LCS-34 On order (т.е. заказан)
Kingsville LCS-36 On order (т.е. заказан)
Pierre LCS-38 On order (т.е. заказан)

Хотя радость понятна. Корабли же рунетом признаны совсем плохими. И списание "плохих" кораблей не может не вызывать радости. Правда не списания а слухи.
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