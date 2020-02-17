Американские «Свободу» и «Независимость» спишут

Первые четыре корабля американской программы прибрежных боевых кораблей Littoral Combat Ship (LCS) будут списаны, сообщает Defense News.

Издание отмечает, что подобное предложение в проекте бюджета Пентагона на 2021 финансовый год обусловлено чрезмерно высокими затратами, которые может потребовать модернизация кораблей типов Freedom («Свобода») и Independence («Независимость»).

Согласно Defense News, первые четыре выпущенных по программе LCS корабля прослужили всего от шести до двенадцати лет.

В апреле 2018 года издание Task & Purpose написало, что корабли программы LCS «представляет собой плавучую кучу мусора».

Линейка кораблей LCS, предназначенных для патрулирования прибрежной зоны, борьбы с надводными и подводными силами противника, противодействия беспилотникам и разведки, включает корабли типов Freedom и Independence. Первый, представляющий собой быстроходный монокорпусный корабль, разработан Lockheed Martin. Второй — тримаран (трехкорпусный корабль), создан General Dynamics. С 2006 года на воду спущено 11 таких кораблей.