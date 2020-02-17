Великобритания вынуждена вести переговоры с Россией по ситуации в Сирии

Как сообщает издание "Intelligence online" в материале "Le FCO reprend langue avec la Russie sur la Syrie", 4 февраля 2020 года состоялась встреча между представителями британского министерства иностранных дел и по делам Содружества и российскими дипломатами на территории посольства России в Великобритании. Хотя после "дела Скрипаля" отношения между двумя странами остаются прохладными, Лондон внимательно следит за ситуацией в Идлибе и вынужден обращаться к российской стороне для ведения диалога с Дамаском.

Здание посольства России в Великобритании (с) Gustavo Valiente / Global Look Press / ZUMA

19 января 2020 года премьер-министр Борис Джонсон обсудил с Владимиром Путиным сирийскую тему на полях Берлинской конференции по Ливии. Несмотря на этот открытый канал, Лондон продолжает усиливать давление на Россию.

Кроме экономический санкций в отношении Москвы, британская разведка хочет находиться в первых рядах в борьбе против информационной войны России, ведущейся в киберпространстве, а также в отношении российской разведывательной активности в Европе, на Украине, и все более и более - на Балканах.