Проблемы технического оснащения вооруженных сил Украины

Украинский веб-ресурс ЛIГА.net под заголовком "Госзаказы в оборонке: покупаем не то, что нужно, а что уже есть" опубликовал выступление генерала армии Виктора Муженко, являвшегося в 2014-2019 годах начальником Генерального штаба - главнокомандующим вооруженными силами Украины, посвященное проблемам с реализацией на Украине государственного оборонного заказа и в целом кризисному состоянию с техническим оснащением вооруженных сил Украины.

Сборка украинских колесных бронетранспортеров БТР-4Е на ГП "Харьковское конструкторское бюро машиностроения имени Морозова" (ХКБМ) (с) defence-ua.com

Украинские налогоплательщики, также как и военнослужащие, должны знать реальную картину оснащения вооруженных сил Украины

В последнее время в СМИ наряду с политическими новостями особое место занимает вопрос оснащения украинской армии, которое очень живо обсуждается. По этой проблематике пишут статьи, проводят брифинги, озвучивают мысли в различных телевизионных программах.

В некоторых из этих материалов прослеживаются лоббистские влияния, осуществляется информационно-психологическое давление на должностных лиц, имеющих отношение к формированию Государственного оборонного заказа (ГОЗ). Оно и понятно, потому что государство на закупку вооружения и военной техники (ВВТ) выделило значительные средства.

Реальное выполнение [на Украине] ГОЗ 2016-2018 годов по основным образцами вооружения и военной техники (ВВТ) не превышало 30%. Поясню эту цифру. При формировании ГОЗ ежегодно учитывались первоочередные потребности ВСУ, исходя из необходимости и возможностей предприятий украинского оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Заказ подтверждало руководство предприятий и концерна "Укроборонпром", после чего подписывали соответствующие контракты. А в реальности оказывалось, что эти предприятия не в состоянии выполнить заказ.

И тогда министерство обороны Украины совместно с Генеральным Штабом вынуждены были перенаправить финансовый ресурс на закупку других средств. Также появлялись "переходные" контракты. Это когда переносилось выполнения запланированного на следующий год. Финансы потрачены, а результаты ничтожны.

Например, контракт на поставку БТР-4 по ГОЗ был составлен на три года - с 2015-го по 2017-й, но не выполнялся три года подряд. А по расчетам ГШ на 2020 год ВСУ должны были иметь уже две бригады, полностью оснащенные этими новыми ВВТ (около 300 единиц одних только БТР-4).

Такие негативные примеры можно приводить и по другим образцам ВВТ, а также по их закупки за рубежом. Например, заказ самоходного миномета "Тунджа", средства от которого были возвращены в государственный бюджет.

Я уже не говорю о том, что с 2017-2018 года мы планировали доукомплектования воинских частей осуществлять не отдельными образцами ВВТ, а модулями (ротами (батареями) - батальонами (дивизионами)). Частично это удавалось, но не путем поставки нового и модернизированного ВВТ, а в результате ремонта, а это уже другие подходы в использовании средств.

Кстати, ГОЗ 2019 при условии его выполнения, предусматривал увеличение в армии количества новой и модернизированной техники вдвое. Почему-то ни на одном брифинге или интервью эта цифра не прозвучала. Из этого можно сделать вывод, что выполнение прошлогоднего гособоронзаказа не достигло запланированного результата.

Закупка осуществляется по принципу: покупаем не то, что нам срочно нужно, а то, что уже есть в наличии. Доклады о выполнении ГОЗ, о том, что в войска поступили тысячи новых образцов ВВТ являются ни чем иным, как самообманом. Реальное количество основных образцов в разы, а то и на порядок ниже.

Еще одна проблема, которую необходимо учитывать и решать - это завершение ресурса ВВТ. Предварительный анализ показал, что начиная с прошлого года выход из строя техники в связи с полным израсходованием ресурса (в количественных показателях) вдвое превышает возможности ее замены. Примечание: вообще-то - вдвое-втрое.

Я понимаю оптимистичные настроения Департамента военно-политической политики и развития ВВТ министерства обороны [Украины], который утверждает, что в 2025 году доля нового и модернизированного вооружения в силах обороны может составлять до 35% (интересно, а это "до" - это сколько?). Но для этого нужно очень тяжело поработать и в войсках относительно возможного продления ресурса эксплуатации ВВТ и его ремонта, и предприятиям ОПК, и ответственно подойти к планированию закупки (заказа) за рубежом.

Сейчас уже завершился или, возможно, завершается анализ выполнения Плана содержания и развития ВСУ (так называемый ПУР - "План утримання і розвитку" - укр.). Это основной документ выполнения плана использования и контроля эффективности расходов выделенного финансового ресурса. Планы закупок, которые отрабатываются в соответствующих структурных подразделениях МОУ и ГШ, видах должны быть согласованы и отвечать ПУР Этот план - объективное свидетельство как достижений, так и просчетов.

Это также - основа для поощрения (награждения) или привлечения должностных лиц к дисциплинарной, административной (и не только) ответственности за результаты поставки в армию необходимых материальных средств, новых образцов ВВТ, развития инфраструктуры и тому подобное.

Украинские налогоплательщики, а также военнослужащие, должны знать реальную картину оснащение вооруженных сил.

Виктор Муженко (с) www.liga.net

(с) АрмiяInform