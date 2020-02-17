Зависят от России: почему США не заменят российские РД-180

В США признали невозможность заменить российские РД-180 еще 10 лет

Американская сторона не найдет альтернативу российскому ракетному двигателю РД-180 до 2030 года - такой вывод содержится в докладе исследовательской службы конгресса США. Как указали эксперты, США в ближайшие 10 лет не смогут создать свой ракетный двигатель, равный российскому по техническим показателям и уровню надежности.

Исследовательская служба конгресса США сделала вывод, что американская сторона не найдет альтернативу российскому ракетному двигателю РД-180 до 2030 года, сообщает RT.

Как указано в докладе экспертов, США в ближайшие 10 лет не смогут создать свой ракетный двигатель, равный российскому по техническим показателям и уровню надежности.

В ноябре прошлого года издание The National Interest писало, что США все еще не могут избавиться от зависимости от российских ракетных двигателей РД-180, хоть и в последние годы вводят различные ограничительные меры против Москвы.

Журналисты обратили внимание на особую важность, которую космос представляет для американских военных, разведки и экономики страны. В то же время большинство американцев не подозревают, что ВВС страны запускают в космос важные, с точки зрения национальной безопасности, объекты при помощи ракет с российскими двигателями.

Впрочем, уже к 31 декабря 2022 года военные Соединенных Штатов по закону будут обязаны прекратить использование РД-180. В издании считают, что конгресс мудро поступил, решив заменить их американскими аналогами, поскольку тогда Вашингтон сможет избавиться от «опасной зависимости от неприятеля».

Как сообщают журналисты, в США уже отбирают двух поставщиков ракет-носителей американской сборки. В статье назвали это решение очень важным, поскольку оно повлияет на национальную безопасность и на космические запуски.

Вашингтон, предположительно, будет использовать российские двигатели как минимум до 2024 года или даже дольше. В закон могут ввести понятие «альтернативный носитель», если американский не будет готов к 2022 году, и единственными вариантами останутся двигатели российского производства.

Издание призвало Вашингтон не допускать отсрочки, так как дальнейшее промедление, по мнению автора, усиливает позиции Москвы и подрывает национальную безопасность США.

Одним из важнейших событий уходящего года в космонавтике стал запуск в США космического корабля Starliner компании Boeing. Старт состоялся с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Запуск прошел штатно, через 15 минут после старта корабль отделился от ракеты и начал самостоятельный полет.

Однако в расчетное время включения двигателей корабля не произошло. Корабль пришлось развернуть, чтобы зарядить солнечные батареи, сообщалось в твиттере NASA.

«До сих пор мы бахвалились, что американцы летают на наших «Союзах», теперь какое-то время будем кричать, что на первой ступени ракеты «Атлас-5» для этого корабля стоит наш двигатель РД-180. Но как завтра у Америки будет уже два новых корабля на замену нашему «Союзу», так и вскоре появятся два новых двигателя (они уже в отработке) на замену нашему РД-180», - отметил в этой связи эксперт в области космонавтики Вадим Лукашевич.

В мае прошлого года Министерство обороны США внесло Россию в список стран, с которыми запрещена кооперация для осуществления космических пусков. Об этом говорится в документах, размещенных на сервере Федерального реестра США. Речь, однако идет не про введение запрета на нынешнее сотрудничество, а о запрете, который будет введен через несколько лет - с 31 декабря 2022 года.

Как следует из опубликованного документа, его целью является запрет «на получение контрактов на коммерческие спутниковые услуги иностранными организациями, если участие в таком контракте может нести недопустимый риск в области кибербезопасности».

В список стран, с которыми, таким образом, вводится запрет на космическую кооперацию, вошли помимо России, Китай, Северная Корея, Иран, Судан и Сирия.

Стоит добавить, что США покупают в России ракетные двигатели по завышенной цене, об этом заявил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Он отметил, что в производстве эти детали недорогие.

«Почему американцы возвращают ступени? Потому что они этот двигатель покупают втридорога», - сказал руководитель госкорпорации.

Россия поставляет в Америку двигатели РД-181 и РД-180 для ракет Antares и Atlas-5.

Рафаэль Фахрутдинов