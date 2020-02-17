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Газета.ru

Зависят от России: почему США не заменят российские РД-180

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В США признали невозможность заменить российские РД-180 еще 10 лет

Американская сторона не найдет альтернативу российскому ракетному двигателю РД-180 до 2030 года - такой вывод содержится в докладе исследовательской службы конгресса США. Как указали эксперты, США в ближайшие 10 лет не смогут создать свой ракетный двигатель, равный российскому по техническим показателям и уровню надежности.

Исследовательская служба конгресса США сделала вывод, что американская сторона не найдет альтернативу российскому ракетному двигателю РД-180 до 2030 года, сообщает RT.

Как указано в докладе экспертов, США в ближайшие 10 лет не смогут создать свой ракетный двигатель, равный российскому по техническим показателям и уровню надежности.

В ноябре прошлого года издание The National Interest писало, что США все еще не могут избавиться от зависимости от российских ракетных двигателей РД-180, хоть и в последние годы вводят различные ограничительные меры против Москвы.

Журналисты обратили внимание на особую важность, которую космос представляет для американских военных, разведки и экономики страны. В то же время большинство американцев не подозревают, что ВВС страны запускают в космос важные, с точки зрения национальной безопасности, объекты при помощи ракет с российскими двигателями.

Впрочем, уже к 31 декабря 2022 года военные Соединенных Штатов по закону будут обязаны прекратить использование РД-180. В издании считают, что конгресс мудро поступил, решив заменить их американскими аналогами, поскольку тогда Вашингтон сможет избавиться от «опасной зависимости от неприятеля».

Как сообщают журналисты, в США уже отбирают двух поставщиков ракет-носителей американской сборки. В статье назвали это решение очень важным, поскольку оно повлияет на национальную безопасность и на космические запуски.

Вашингтон, предположительно, будет использовать российские двигатели как минимум до 2024 года или даже дольше. В закон могут ввести понятие «альтернативный носитель», если американский не будет готов к 2022 году, и единственными вариантами останутся двигатели российского производства.

Издание призвало Вашингтон не допускать отсрочки, так как дальнейшее промедление, по мнению автора, усиливает позиции Москвы и подрывает национальную безопасность США.

Одним из важнейших событий уходящего года в космонавтике стал запуск в США космического корабля Starliner компании Boeing. Старт состоялся с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Запуск прошел штатно, через 15 минут после старта корабль отделился от ракеты и начал самостоятельный полет.

Однако в расчетное время включения двигателей корабля не произошло. Корабль пришлось развернуть, чтобы зарядить солнечные батареи, сообщалось в твиттере NASA.

«До сих пор мы бахвалились, что американцы летают на наших «Союзах», теперь какое-то время будем кричать, что на первой ступени ракеты «Атлас-5» для этого корабля стоит наш двигатель РД-180. Но как завтра у Америки будет уже два новых корабля на замену нашему «Союзу», так и вскоре появятся два новых двигателя (они уже в отработке) на замену нашему РД-180», - отметил в этой связи эксперт в области космонавтики Вадим Лукашевич.

В мае прошлого года Министерство обороны США внесло Россию в список стран, с которыми запрещена кооперация для осуществления космических пусков. Об этом говорится в документах, размещенных на сервере Федерального реестра США. Речь, однако идет не про введение запрета на нынешнее сотрудничество, а о запрете, который будет введен через несколько лет - с 31 декабря 2022 года.

Как следует из опубликованного документа, его целью является запрет «на получение контрактов на коммерческие спутниковые услуги иностранными организациями, если участие в таком контракте может нести недопустимый риск в области кибербезопасности».

В список стран, с которыми, таким образом, вводится запрет на космическую кооперацию, вошли помимо России, Китай, Северная Корея, Иран, Судан и Сирия.

Стоит добавить, что США покупают в России ракетные двигатели по завышенной цене, об этом заявил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Он отметил, что в производстве эти детали недорогие.

«Почему американцы возвращают ступени? Потому что они этот двигатель покупают втридорога», - сказал руководитель госкорпорации.

Россия поставляет в Америку двигатели РД-181 и РД-180 для ракет Antares и Atlas-5.


Рафаэль Фахрутдинов

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Иран
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2 комментария
№1
17.02.2020 04:35
Да хоть чем-то пора пиндосам ответить не санкции и запретить поставки РД-180
0
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№2
17.02.2020 07:07
Цитата, q
Стоит добавить, что США покупают в России ракетные двигатели по завышенной цене, об этом заявил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Он отметил, что в производстве эти детали недорогие.

«Почему американцы возвращают ступени? Потому что они этот двигатель покупают втридорога», - сказал руководитель госкорпорации.

Россия поставляет в Америку двигатели РД-181 и РД-180 для ракет Antares и Atlas-5.
Бред какой-то этот журналист пишет!
Американцы возвращают ступени ракеты Falcon 9, а РД-180 ставят на Atlas 5 и топят их в океане!

А теперь читаем,что сказал Рогозин на самом деле:
Цитата, q
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен — РИА Новости. США выбрали и продолжают покупать у России ракетные двигатели, потому что те являются лучшим предложением по соотношению "цена — качество", заявил РИА Новости генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.

"Вопрос многоразового использования ступеней ракеты космического назначения имеет не столько технический, сколько экономический смысл. Почему американцы возвращают ступени? Потому что их двигатели по сравнению с российскими стоят намного дороже. Кстати, именно этот факт объясняет успех наших двигателей РД-180 и РД-181 в США", — сказал Рогозин.
Всего-то, "выкинул" одно и вставил другое.
+3
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