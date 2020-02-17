Санкции США: Мексика не будет покупать вертолеты у России

СМИ: Мексика отказалась покупать военные вертолеты у России

Угроза санкциями со стороны США заставила Мексику отказаться от покупки военных вертолетов у России, пишет издание El Universal со ссылкой на источники в мексиканском МИДе. Ранее глава МИД России Сергей Лавров заверил, что Мексика «рассматривает конкретные предложения Рособоронэкспорта» по поставкам вертолетов.

Мексика передумала покупать у России вертолеты из-за угрозы санкциями со стороны Вашингтона, пишет издание El Universal со ссылкой на источники в мексиканском МИДе. Ранее глава МИД России Сергей Лавров заверил, что Мексика «рассматривает конкретные предложения Рособоронэкспорта» по поставкам вертолетов.

«Похоже, такая сделка грозит потенциальными санкциями», - сказал на фоне этой новости помощник госсекретаря США по политике в Западном полушарии Уго Родригес.

Месяц назад стало известно, что Ирак изучает вопрос о покупке у Российской Федерации зенитно-ракетных систем С-400 на фоне опасений потерять военно-политическую поддержку со стороны США. Об этом сообщала газета Wall Street Journal со ссылкой на депутатов иракского парламента.

«Мы должны получить эти С-400, особенно после многочисленных разочарований, когда американцы не давали нам подходящее оружие», - заявил член комитета по безопасности и обороне Карим Алави.

Он отметил, что контракты пока не подписаны, но Багдад ведет переговоры с Москвой. Другой член комитета Абдул Халек Аль-Аззави указал, что парламент уполномочил главу правительства заключать контракты на поставку средств ПВО «у любой подходящей страны на его усмотрение».

По словам парламентария, это может быть как Россия, так и другое государство. Иракское минобороны отказалось комментировать эту информацию WSJ, Госдеп и Пентагон также не ответили на запросы.

Вскоре заместитель помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Джоуи Худ заявила, что США могут ввести санкции против Ирака в случае, если он приобретет С-400.

В декабре прошлого года Комитет сената США по международным отношениям принял законопроект о введении санкций в отношении Турции, причиной этого названа покупка Анкарой у Москвы зенитных ракетных систем С-400 и проведение турецкой стороной военной операции в Сирии под названием «Источник мира». Об этом рассказал американский сенатор Роберт Менендес на своей странице в Twitter

«Действия Турции в последний год действительно вышли за рамки дозволенного. Этот законопроект ясно даст им понять, что такие действия в Сирии неприемлемы, а покупка системы С-400 недопустима», - пояснил политик.

Договор на поставку четырех дивизионов российских ЗРК был заключен между Москвой и Анкарой в декабре 2017 года. Стоимость контракта составляет $2,5 млрд, 55% из которых покроет российский кредит на поставку в Турцию С-400, рассказывал глава корпорации «Ростех» Сергей Чемезов. Ожидается, что С-400 начнут нести боевое дежурство в Турции в апреле 2020 года.

Позднее стало известно, что Анкара готова ответить США, если Вашингтон решит ввести санкции против Турции за покупку С-400, об этом заявил турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.

«Члены конгресса США должны понять, что Анкаре невозможно навязать чужую волю», - добавил глава МИД Турции.

В случае введения санкций США Турция может поднять вопрос об авиабазах «Инджирлик» и «Кюреджик», отметил Чавушоглу, Анкара готова закрыть американским военным доступ к этим объектам. Кроме того, министр указал, что турецкая сторона может закупить российские самолеты, если США откажутся от поставок истребителей F-35 Анкаре.

«Если США не удастся нам поставить F-35, то Россия сможет предоставить нам альтернативу», - подчеркнул Чавушоглу.

Стоит отметить, что Вашингтон начиная с лета прошлого года активно давит на Анкару из-за С-400. По версии США, наличие российских систем в Турции угрожает безопасности НАТО, в частности, с их помощью Россия якобы может получить доступ к F-35, которые Вашингтон должен поставить Анкаре.

Ранее газета The Wall Street Journal писала о том, что Пентагон и Госдепартамент направили египетским властям совместное письмо с предупреждением об опасности санкций в случае приобретения российских истребителей Су-35.

«Новая крупная сделка с Россией как минимум осложнит в будущем обмен военной информацией с США и американскую военную помощь Египту», - приводило издание фрагмент текста письма, который оказался в его распоряжении.

По данным издания, чиновники Пентагона лично предупредили главу египетских ВВС о нежелательных последствиях сделки. Неназванный представитель Госдепа сказал, что сделка по покупке российских истребителей может привести к наложению на Каир санкций со стороны Вашингтона, пишет СМИ.

Источники газеты сообщили, что эта сделка была проведена еще в конце прошлого года. В ее рамках запланирована поставка более двух десятков самолетов на сумму $2 млрд. Они должны начаться в 2020-2021 годах.

Как отметили в издании, сигнал из Вашингтона совпал с визитом в Каир министра обороны России Сергея Шойгу. В конце июня глава военного ведомства заявил, что Россия готова оказать содействие Египту в укреплении безопасности и поддержании стабильности.

«Министерство обороны России готово и дальше оказывать помощь египетским партнерам в укреплении обороноспособности и безопасности страны и поддерживать стабильность на Ближнем Востоке и в Северной Африке», - сказал Шойгу на встрече глав оборонных и дипломатических ведомств России и Египта в формате «2+2» в Москве.

Рафаэль Фахрутдинов