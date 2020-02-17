Японцы придумали как «завалить» Китай северокорейскими ракетами

Отношения между Японией и Северной Кореей трудно назвать спокойными. Последняя регулярно запускает в сторону Страны восходящего солнца баллистические ракеты. Новая система борьбы с подобными «подарками» появится через пять лет, но есть риск навредить Китаю - обломки будут падать на его территорию.

Как сообщает портал Warhead, пишет ПМ, суть новой системы противоракетной обороны будет заключаться в постановке помех. Японские военные планируют блокировать канал связи между ракетой и центром управления, что, по идее, должно приводить к самоликвидации боеприпаса. В том случае, если северокорейцы отключат этот аварийный механизм, возможны варианты.

Когда ракета останется без связи с ЦУП, она либо лишится способности корректировать траекторию, либо вовсе ослепнет и потеряет ориентацию в пространстве. В последнем случае велика вероятность падения обломков на территорию Китая, но, судя по всему, японцев это не сильно беспокоит.

Ну а если первый план не сработал, продолжившую свой полет ракету должны будут сбить другие системы противоракетной обороны (ПРО). Их у Японии на вооружении три: наземные «Патриот» модернизированной версии PAC-3 и новый THAAD (сбивает даже разделившиеся боевые блоки на большой высоте), а также корабельные комплексы «Иджис», одной из функций которых является защита судна от ракет.

На разработку нового метода борьбы с северокорейской угрозой выделено примерно 35 миллионов долларов, а готовые образцы должны быть продемонстрированы уже через пять лет. Оператором новой системы будут Наземные силы самообороны Японии, поскольку необходимый объем требуемого радиоэлектронного оборудования есть только у них.