В Киеве рассказали о модернизации танков Т-72АМТ для ВСУ

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Вооруженные силы Украины в скором времени получат вторую партию модернизированных на Киевском бронетанковом ремонтном заводе ОБТ Т-72АМТ. Об этом рассказал исполняющий обязанности директора предприятия Владимир Синявский.

Проходящие на Киевском ремонтном заводе модернизацию танки Т-72 в итоге получают динамическую систему защиты "Нож" вместо "Контакта", прицел 1К13 для стрельбы управляемыми ракетами "Комбат". Кроме того, на танки устанавливается навигационная система СН-3003 "Базальт", заявил Синявский.

На модернизированные танки устанавливаются новые приборы ночного видения с электронно-оптическими преобразователями третьего поколения, более мощный двигатель В-84-1 вместо В-46, элементы ходовой от Т-80 и современные радиостанции Aselsan или Harris

- добавил он.

По словам Синявского, при модернизации танк разбирается полностью, после чего собирается полностью из новых деталей, которые производятся исключительно на Украине.

Украина сейчас полностью независима от поставок запчастей из-за границы, все необходимое производят наши заводы

- подчеркнул и.о. директора, добавив, что в месяц завод способен ремонтировать по пять танков.