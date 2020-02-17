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Интерфакс-АВН

Казахстан ратифицировал поправки в соглашение с РФ, предусматривающие замену ракеты "Ангара" в проекте "Байтерек"

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Вывоз ракеты-носителя "Союз-ФГ" с кораблем "Союз МС-09" на стартовый комплекс космодрома Байконур
Вывоз ракеты-носителя "Союз-ФГ" с кораблем "Союз МС-09" на стартовый комплекс космодрома Байконур.
Источник изображения: © Сергей Савостьянов/ТАСС

Нур-Султан. 15 февраля. ИНТЕРФАКС-КАЗАХСТАН - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О ратификации протокола о внесении изменений и дополнений в соглашение между правительством Казахстана и правительством РФ о создании на космодроме "Байконур" космического ракетного комплекса "Байтерек" от 22 декабря 2004 года", сообщила в субботу пресс-служба главы государства.

Как сообщалось ранее, протокол подписан в Москве 22 августа 2018 года.

Протоколом предусматривается замена ракеты-носителя в проекте - с ракеты-носителя "Ангара" на перспективную российскую ракету-носитель среднего класса, а также места строительства на базе космического ракетного комплекса "Зенит-М", который выводится из аренды космодрома "Байконур".

Документ также оговаривает финансирование реализации проекта между казахстанской и российской сторонами.

Ранее сообщалось со ссылкой на заключение мажилиса парламента, что согласно положениям протокола, казахстанская сторона обеспечивает финансирование: содержания и эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры космического ракетного комплекса "Зенит-М", на базе которого предполагается создание комплекса "Байтерек", после их исключения из состава объектов, арендуемых российской стороной; реконструкции и модернизации объектов наземной космической инфраструктуры космического ракетного комплекса "Зенит-М"; создания учебно-тренировочных средств подготовки персонала по эксплуатации стартового и технического комплексов; отведения районов падения отделяющихся частей ракет-носителей на территории Республики Казахстан; модернизации системы телекоммуникационного и информационного обеспечения.

Российская сторона обеспечивает финансирование создания ракеты-носителя и средств транспортирования ее составных частей, модернизации технических комплексов разгонного блока, космического аппарата и космической головной части.

Срок начала летных испытаний космического ракетного комплекса "Байтерек" с ракетой-носителем среднего класса - в 2022 году.

Протоколом предусматривается также вывод из аренды объектов космического ракетного комплекса "Зенит-М" и передача их казахстанской стороне, использование ракет-носителей среднего класса с высоким уровнем экологической безопасности.

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Страны
Казахстан
Россия
Продукция
Ангара
Проекты
Байконур
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