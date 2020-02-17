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Интерфакс-АВН

Казахстан ратифицировал Женевский протокол о запрещении химического оружия

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Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев во время пресс-конференции после оглашения предварительных итогов выборов президента Казахстана.
Источник изображения: © Sputnik / Владислав Воднев

Нур-Султан. 15 февраля. ИНТЕРФАКС-КАЗАХСТАН - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О ратификации протокола о запрещении применения на войне удушающих, ядовитых или других подобных газов и бактериологических средств", сообщила в субботу пресс-служба главы государства.

Как сообщалось ранее со ссылкой на заключение профильного комитета мажилиса, принятие данного закона важно для укрепления норм международного права, направленных против использования биологического и химического оружия.

"Присоединение Казахстана к Женевскому протоколу продемонстрирует мировому сообществу приверженность Казахстана к общепризнанным международным стандартам и ценностям", - указывалось в заключении.

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Страны
Казахстан
Проекты
Химоружие
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