Украинские Т-72 получат «Нож» и «Базальт»

Украинские танки Т-72 в ходе модернизации на Киевском бронетанковом ремонтном заводе получат динамическую систему защиты «Нож», прицел 1К13 для стрельбы управляемыми ракетами «Комбат» и навигационную систему СН-3003 «Базальт», сообщил АрмiяInform исполняющий обязанности директора предприятия Владимир Синявский.

Также боевые машины будут оснащены новыми приборами ночного видения с электронно-оптическими преобразователями третьего поколения, более мощными двигателями, ходовой частью от Т-80 и современными радиостанциями Aselsan или Harris.

«В войска уже отправлено 25 машин из партии в 31 единицу для нужд армии. После начала эксплуатации всесторонне изучаются сильные и слабые стороны модернизированных танков для их дальнейшего улучшения», — сказал руководитель.

По его словам, в месяц Киевский бронетанковый ремонтный завод способен ремонтировать по пять машин. «Модернизация начинается с того, что танк полностью разбирают, а потом начинают собирать из новых деталей — замене подлежат все узлы и кабели», — отметил Синявский.

По его словам, в настоящее время Украина «полностью независима от поставок запчастей из-за рубежа».

В феврале канал CalibreObscura в Twitter опубликовал ролик, в котором показано, как в ходе боев в западном Алеппо сирийский танк Т-72 был подбит переносным противотанковым ракетным комплексом «Метис» (или, что более вероятно, «Метис-М»).