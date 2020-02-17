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Первый испытательный полет Бе-200ЧС прошел успешно (Видео)

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Источник изображения: vpk-news.ru

Уникальный самолет-амфибия Бе-200ЧС, построенный для Военно-морского флота, совершил первый полет.

Начало летных испытаний этого экземпляра является подтверждением возобновления контракта между ТАНТК имени Бериева и Минобороны.



Видеоролик с кадрами полета опубликовал телеканал «Звезда». Самолет поднялся в воздух с заводского аэродрома «Таганрогского авиационного научно-технического комплекса им. Г. М. Бериева» (ТАНТК). Бе-200ЧС является представителем модернизированной серии, в конструкцию которой были внесены серьезные изменения. По окончании испытаний, борт будет передан в морскую авиацию Военно-морского флота России.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на «Объединенную авиастроительную корпорацию», взлетевший самолет является первым из партии, предназначенной для Министерства обороны. Это означает, что ТАНТК и ведомство смогли договориться о новом контракте, и он уже заключен. Условия поставки и объем партии пока неизвестны.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Бе-200
Бе-200ЧС
Компании
ОАК
ТАНТК им. Бериева
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