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Газета.ru

«Сдерживаем Россию»: президент Литвы поблагодарил НАТО

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Президент Литвы поблагодарил НАТО за «сдерживание» России

Президент Литвы Гитанас Науседа на Мюнхенской конференции по безопасности поблагодарил Вашингтон и НАТО за военную помощь в «сдерживании российской угрозы». Он подчеркнул важность оперативного реагирования сил НАТО, расположенных в Литве, на любую угрозу, а также проведения совместных учений. Ранее президент России Владимир Путин обращал внимание на приближение НАТО к границам РФ.

НАТО помогает Прибалтике «сдерживать» Россию - об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа на Мюнхенской конференции по безопасности.

Политик в ходе экспертной дискуссии «Силы США в странах Балтии: сдерживание или провокация» поблагодарил Вашингтон за военную помощь.

«Без поддержки США и других союзников по НАТО мы не смогли бы эффективно сдерживать российскую угрозу. Наше географическое положение и геополитическое положение требуют от нас максимально эффективного использования наших ресурсов», - сказал Науседа.

Он подчеркнул важность оперативного реагирования сил НАТО, расположенных в Литве, на любую угрозу, а также проведения совместных учений.

«Решающий сдерживающий фактор - это громкий, регулярный и четкий сигнал потенциальному агрессору о том, что любое нарушение безопасности и суверенитета стран Балтии будет сопровождаться немедленной, решительной реакцией и местью», - резюмировал литовский лидер.

Тема «противостояния» России и принесение благодарности за это Североатлантическому альянсу очень любима политиками Восточной Европы.

Так, накануне Украина предложила Румынии усилить сотрудничество в военно-морской сфере для противостояния общим угрозам в Черном море. Об этом сообщил украинский министр обороны Алексей Загороднюк в своем Telegram-канале.

Украинская и румынская стороны выразили обеспокоенность действиями России в черноморском регионе. В ходе встречи Загороднюка с министром обороны Румынии Николае-Ионела Чуке стороны обсудили возможность обмена данными о морской и воздушной ситуации в регионе.

По словам Загороднюка, подобные меры позволят более действенно реагировать на угрозы. Военный также выразил надежду, что в Румынии поддержат стремление украинской стороны присоединиться к Программе расширенных возможностей НАТО.

В тот же день Агентство внешней разведки Эстонии заявило, что вероятность военного нападения со стороны соседней России остается низкой, но любое противостояние Москвы и Запада может быстро превратиться в «угрозу для Эстонии, Латвии и Литвы».

Генеральный директор Службы внешней разведки Эстонии Микк Марран заявил, что, хотя Москва хочет воздержаться от конфликта с НАТО, она может выбрать «превентивное военное наступление» в Балтийском регионе.

«Основной угрозой безопасности для Эстонии в 2020 году является Россия. Эта угроза не изменилась, поскольку Россия не изменилась», - сказал Марран.

При этом, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс стремится не допустить дорогостоящей гонки вооружений с Россией. По его словам, Североатлантический альянс пытается сделать все возможное для разработки новых мер контроля над вооружениями.

Вместе с тем, он отметил, что НАТО сожалеет об уничтожении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), из которого вышли США. Столтенберг считает, что разработка новых схем контроля станет лучшим способом сохранения напряженности на низком уровне.

Чуть ранее исследовательская служба конгресса США обратилась к конгрессменам с письмом, в котором указывалось, что США должны способствовать усилению вооруженных сил Латвии, Литвы и Эстонии для сопротивления «российской агрессии».

В документе Литва, Латвия и Эстония названы «надежными и важными союзниками США, помогающими поддерживать безопасность и стабильность в Европе». В этой связи аналитики призвали Вашингтон выступить гарантом поддержки Прибалтики.

Президент России Владимир Путин, отвечая на обвинения в адрес Москвы в «агрессивном поведении», подчеркивал, что это «разговор в пользу бедных». Он отмечал, что военная активность стран НАТО в Восточной Европе куда выше российской - у приграничных территорий. Кроме того, российский лидер напоминал, что американский оборонный бюджет является крупнейшим в мире.

Путин обращал внимание на приближение НАТО к границам РФ. По его словам, это представляет угрозу безопасности страны. Глава государства напомнил, что изначально альянс создавался для противодействия СССР, но сейчас Советского Союза нет, как и Варшавского договора - военного пакта, который являлся ответом на создание НАТО.

Тем не менее, НАТО не только существует, но и развивается, подчеркивал президент. Он указывал на то, что в момент его создания в альянс входили 12 государств, а сейчас их уже 29, причем совокупные военные расходы стран военного блока - более 70% общемирового объема военных расходов.


Рафаэль Фахрутдинов

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