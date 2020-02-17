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Военное обозрение

В Мексике объяснили, почему опасаются покупать российские военные вертолёты

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Источник изображения: topwar.ru

В Министерстве иностранных дел Мексики утверждают, что приобретение военных вертолетов российского производства не состоится. Причиной тому стала угроза американских санкций.

Такую информацию опубликовала газета El Universal из Мексики со ссылкой на сотрудников ведомства.

Вскоре эту информацию подтвердил источник в мексиканском внешнеполитическом ведомстве, не сообщая подробностей и не называя причину отказа от сделки.

Информацию о закупке Мексикой российских вертолетов на минувшей неделе сообщил глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции, которая прошла в Мехико. Он заявил, что «Рособоронэкспорт» ведет переговоры с мексиканской стороной по ряду вопросов, в том числе и касающихся закупки военных вертолетов. Министр также заметил, что в Мексике уже есть около 50 российских вертолетов, пункт по их обслуживанию и центр подготовки экипажей.

Вскоре после этого, 13 февраля, помощник государственного секретаря Соединенных Штатов Уго Родригес сообщил, что США не исключают введение санкций против Мексики в случае закупки последней российских вертолетов или другой военной техники, произведенной в России.

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  • В новости упоминаются
Страны
Мексика
Россия
США
Компании
РОЭ
Персоны
Лавров Сергей
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4 комментария
№1
17.02.2020 04:22
Пусть закупают гражданские версии Ми-17, а также для оснащения МЧС...

Как-то легко наши продажники из Рособоронэкспорта сдаются, им даже официально нет не сказали.
Не профессионально господа....
0
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№2
17.02.2020 08:14
Надо пообещать им Техас.
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№3
17.02.2020 09:10
Цитата, forumow сообщ. №2
Надо пообещать им Техас.
И Калифорнию.
+2
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№4
17.02.2020 10:35
надо постоянно на штаты в суд подавать за понесенные убытки .
да , сейчас толку с этого нет , но чуть позже это станет хорошим инструментом как для давления так и в информационной войне .
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