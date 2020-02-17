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ТАСС

Источник: вертолет Ка-52М получит крылатую ракету с дальностью до 100 км

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Вертолет Ка-52
Вертолет Ка-52.
Источник изображения: © Гавриил Григоров/ТАСС

Собеседник агентства также отметил, что Ка-52М "получил усовершенствованный прицельно-навигационный комплекс и новую кабинную авионику"

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Новейший российский ударный вертолет Ка-52М получит на вооружение авиационную крылатую ракету с дальностью применения до 100 км. Об этом сообщил в субботу ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Модернизированный вертолет Ка-52М сможет нести новейшие авиационные крылатые ракеты (КР) "изделие 305", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что "эта вертолетная КР может эффективно поражать любые наземные объекты, в том числе бронетехнику противника, на дальности до 100 км".

Собеседник отметил, что Ка-52М "получил усовершенствованный прицельно-навигационный комплекс и новую кабинную авионику". На машине также доработана винтовая группа.

В холдинге "Вертолеты России" не стали комментировать ТАСС предоставленную источником информацию.

Как сообщил ТАСС в марте 2019 года другой источник в "оборонке", новейшая российская управляемая авиаракета "изделие 305" в тот период проходила испытания на вертолете Ми-28НМ в боевых условиях в Сирии.

Ка-52М

Как сообщил в мае прошлого года замминистра обороны РФ Алексей Криворучко, в 2020 году военное ведомство собирается заключить с "Вертолетами России" контракт на поставку 114 вертолетов Ка-52М.

Глава "Вертолетов России" Андрей Богинский тогда в свою очередь уточнил, что при разработке машины учитывается сирийский опыт, вертолет получит новые системы обнаружения и распознавания целей, увеличится дальность применения его оружия. По средствам поражения Ка-52М, отмечал гендиректор холдинга, будет унифицирован с вертолетами семейства "Ми". По сравнению с Ка-52 повысится защищенность вертолета.

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