Источник изображения: Lietuvos Respublikos Prezidentas

Размещение американских войск на территории Литвы и других стран Балтии является "сильным сдерживающим фактором для России". Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает пресс-служба президентского дворца.

По словам литовского лидера, без США и других союзников по НАТО, Литва и другие страны Балтии не смогли бы "эффективно сдерживать российскую угрозу". Особенно Науседа отметил участие военного контингента США, без размещения которого на территории Литвы возросла бы вероятность "агрессии России".

Без поддержки США и других союзников по НАТО мы не смогли бы эффективно сдерживать "российскую угрозу". (...) Важно, чтобы силы НАТО в Литве были максимально подготовлены, постоянно обучались, участвовали в учениях совместно с Вооруженными силами Литвы и получали быстрое усиление в случае необходимости

- заявил он.

Заявления об "агрессии Москвы" постоянно звучат со стороны западных стран. Особенно этим отличаются бывшие советские республики Прибалтики: Литва, Латвия и Эстония. Также к ним можно присоединить и Польшу, которая отличается особой ненавистью к русским.

Со своей стороны добавим, что на территории Литвы расположено самое большое количество объектов США и НАТО. В общей сложности в Литве расположены: командно-штабной объект НАТО и США, три военные базы, одна авиабаза, четыре полигона и военный склад. Кроме этого в Рукле располагается многонациональный батальон НАТО и подразделение бронетанковой бригады армии США.