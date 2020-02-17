Украина предложила Румынии вместе противостоять России на Чёрном море

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Украина судорожно ищет союзников для "противостояния России" на Черном море. С соответствующим предложением Киев обратился к Бухаресту, так как "обе страны обеспокоены угрожающими действиями России в черноморском регионе". Об этом написал в своем Telegram-канале украинский министр обороны Андрей Загороднюк.

Киев предложил Бухаресту "вместе дружить против Москвы" и усилить сотрудничество в военно-морской сфере для "более эффективного противодействия общим угрозам в черноморском регионе". Встреча глав военных ведомств Украины и Румынии прошла на Мюнхенской конференции по безопасности политики. Загороднюк и Николае-Ионела Чуке обсудили возможность обмена информацией о воздушной и морской ситуации в Черном море.

Это поможет нам более действенно реагировать на общие угрозы в регионе

- заявил украинский министр.

Кроме этого, Загороднюк предложил Николае-Ионела Чуке провести совместные украино-румынские военные учения и расширить деятельность международного инженерного батальона "Тиса".

Министр обороны Украины выразил надежду, что Румыния поддержит стремление Украины вступить в НАТО.

Отметим, что Киев неоднократно обвинял Москву в якобы различных нарушениях, которые Россия совершает в Черном море. Так как кроме голословных заявлений Украина ничего предъявить не может, то ищет "партнеров", которые поддержали бы ее в обвинениях. Зачастую ими становятся страны черноморского региона, ранее входившие в Варшавский договор, типа Румынии или Болгарии, а также бывшие республики СССР.