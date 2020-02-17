В США признали невозможность замены российского ракетного двигателя РД-180

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У Соединенных Штатов до сих пор нет своего ракетного двигателя типа российского РД-180 и найти ему замену не удастся по меньшей мере до 2030 года. Об этом говорится в докладе аналитиков Конгресса США, подготовленном для американских законодателей, сообщает RT.

По мнению составителей доклада, на данный момент у США нечем заменить российский ракетный двигатель, так как предложенные альтернативы не могут достигнуть тех же показателей, что демонстрирует РД-180. Создание же своего отечественного ракетного двигателя с аналогичными характеристиками займет не менее 10 лет.

Даже в случае плавного и осуществленного точно по графику перехода от РД-180 к другим двигателям или ракетам-носителям вполне вероятно, что показатели результативности и надежности, достигнутые на данный момент при использовании РД-180, удастся воспроизвести лишь гораздо позднее 2030 года

- говорится в докладе.

Особенно в докладе подчеркивается, что поиском альтернативы российскому РД-180 в США занялись в 2015 году, сразу же после введения санкций против России из-за ситуации на Украине и ответных реакций Москвы и до сих пор не достигли успеха. Согласно американским законам и принятым документам, США должны отказаться от использования российских двигателей, но произойдет это не ранее 2024 года.

Между тем стало известно о предположительной дате старта к МКС американского пилотируемого корабля с экипажем. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российской ракетно-космической отрасли, предположительный старт намечен на май этого года.

По тем данным, которые поступают от американской стороны, старт первого корабля Crew Dragon с экипажем намечается на 20 мая

- приводит агентство слова источника.