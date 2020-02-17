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США повышают пошлины на воздушные суда из Евросоюза с 10% до 15%

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Zuma/Bayne Stanley

Американские власти повышают пошлины на импортируемые из Европейского союза воздушные суда с 10% до 15% в марте 2020 года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление торгового представителя США.

Новые пошлины начнут действовать с 18 марта 2020 года. При этом сообщается, что Вашингтон по-прежнему открыт для урегулирования спора путем переговоров.

При этом авиастроительная корпорация Airbus считает, что повышение американским правительством тарифов на самолеты из ЕС навредит авиакомпаниям из США.

«Решение представителя США на торговых переговорах принято без учета множества обращений со стороны американских авиакомпаний, в которых подчеркивается, что они и пассажиры из США в конечном итоге вынуждены будут платить эти пошлины», — цитирует Reuters сообщение Airbus.

3 октября американские власти решили с 18 октября ввести пошлины на самолеты и сельхозпродукцию из ЕС в размере 10% и 25% соответственно. В основном меры коснулись Франции, Германии, Испании и Великобритании. Арбитраж ВТО разрешил ввести пошлины на товары и услуги стран ЕС почти на $7,5 млрд из-за скандала с финансированием европейскими правительствами Airbus.

После этого министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо пригрозил Вашингтону ответными мерами на введение пошлин на европейские товары. Он считает, что нужно прекратить торговую войну и перейти к диалогу.

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