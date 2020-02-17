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Военное обозрение

США показали захват иранского судна якобы с грузом оружия

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Источник изображения: US Navy

Ракетный крейсер USS Normandy (CG-60) класса «Тикондерога» перехватил в Аравийском море в минувшие выходные каботажное судно (типа dhow), на борту которого находился тайник с оружейным арсеналом иранского производства.

Как указывается, «в соответствии с международным правом» американский боевой корабль провел операцию по обеспечению безопасности на море, о чем сообщило Центральное командование США.

На борту якобы оказались: 150 противотанковых ракет Dehlavieh, «которые являются иранской версией российских «Корнетов»», три выпущенные Тегераном ракеты класса «земля-воздух», тепловизоры, компоненты для пилотируемых и беспилотных средств воздушного и морского базирования.

Заявляется, что многие изъятые боеприпасы аналогичны изделиям, обнаруженным в ноябре прошлого года при схожих обстоятельствах эсминцем USS Forrest Sherman (DDG-98). Тогда отмечалось, что груз предназначался йеменским хуситам. Аналогичный вывод был сделан и в этом случае.

Как утверждают американские военные, Тегеран не имел права этого делать, так как резолюция Совета Безопасности ООН запрещает «прямую или косвенную поставку, продажу или передачу оружия хуситам».

Однако представленное видео сложно назвать доказательством перевозки незаконных грузов. На нем лишь зафиксировано столкновение двух лодок, на одной из которых была размещена группа людей, предположительно военных. Возможно, что после этого сразу «сели телефоны».

Источник изображения: US Navy

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Иран
Йемен
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