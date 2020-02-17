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ТАСС

Источник: прибытие "Морского старта" из США в Приморье ожидается во второй половине марта

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Космодром «Морской старт»
Космодром «Морской старт».
Источник изображения: Фото: Олега Булдакова / ТАСС

Отмечается, что точная дата начала перебазирования плавучего космодрома пока не определена

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Перебазирование плавучего космодрома "Морской старт" из США на Славянский судоремонтный завод (СРЗ) в 50 км от Владивостока может завершиться во второй половине марта. Об этом сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

"В конце февраля ожидается, что плавучая платформа должна выдвинуться из порта Лонг-Бич. Примерно три недели она будет добираться до пункта назначения, и ориентировочно во второй половине марта платформа может прибыть на Славянский судоремонтный завод", - сказал собеседник агентства.

По его словам, точная дата начала перебазирования "Морского старта" из США пока не определена. "Известно только, что это конец февраля", - уточнил источник.

В пресс-службе S7 Group (холдинг, в который входит владеющая платформой компания "С7 космические транспортные системы") не комментируют информацию источника ТАСС.

Ранее генеральный директор Славянского судоремонтного завода Андрей Якимчук сообщал, что прибытие "Морского старта" на предприятие ожидается в начале марта.

"Морской старт"

В 2014 году пусковая деятельность "Морского старта" была приостановлена, в сентябре 2016 года владельцем ракетно-космического комплекса стала группа компаний S7. Ранее компания S7 Space сообщала, что перебазирует стартовую платформу и командное судно "Морского старта" в 2020 году на СРЗ, где будет проводиться ремонт и реконструкция плавучего космодрома.

Группа S7 владеет активами ракетно-космического комплекса "Морской старт", в рамках которого до конца мая 2014 года провели 36 запусков (в том числе 32 успешных). Морская часть комплекса - это базирующиеся в Калифорнии плавучая пусковая платформа Odyssey и сборочно-командное судно, на котором осуществляются сборка ракеты и управление предстартовыми операциями.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Проекты
2020-й год
Морской старт
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